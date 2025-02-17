Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις καταδίκασαν σήμερα τη διέλευση καναδικού πολεμικού πλοίου από το στενό της Ταϊβάν το σαββατοκύριακο, κρίνοντας πως κατάφερε πλήγμα «στην ειρήνη και στη σταθερότητα» στην περιφέρεια.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της που απλά μένει να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949.

Ο ασιατικός κολοσσός διαβεβαιώνει πως προτιμά η επανένωση να γίνει ειρηνικά, αλλά δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής βίας. Το Πεκίνο εκλαμβάνει ως επίθεση κατά της κινεζικής εθνικής κυριαρχίας κάθε διέλευση από το στενό που χωρίζει τη νήσο από την ηπειρωτική χώρα δύναμης που θεωρεί εχθρική.

Καναδικό πολεμικό διέπλευσε το στενό την Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές στην Ταϊπέι. Δυο αμερικανικά πολεμικό έκαναν το ίδιο μερικά 24ωρα νωρίτερα.

Η καναδική πρωτοβουλία «προκαλεί εσκεμμένα πρόβλημα και καταφέρνει πλήγμα στην ειρήνη και στη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν», επέκρινε ο Λι Σι, εκπρόσωπος της διοίκησης ανατολικού θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Κίνα ανέπτυξε ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις για να επιτηρήσουν τη διέλευση του καναδικού πολεμικού πλοίου, συμπλήρωσε σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα. Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπίσουν «κάθε απειλή και πρόκληση», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα πως εντόπισε 41 στρατιωτικά αεροσκάφη και 9 πολεμικά πλοία της Κίνας κοντά στη νήσο τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι ΗΠΑ και ορισμένοι σύμμαχοί τους στέλνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα πολεμικά πλοία τους να κάνουν τον διάπλου του στενού, με την επίκληση του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

Δυο αμερικανικά πολεμικά, αντιτορπιλικό και ωκεανογραφικό σκάφος, πέρασαν από το στενό τη 10η Φεβρουαρίου. Το Πεκίνο είδε «κακό μήνυμα», το οποίο εγκαρδιώνει τους οπαδούς της ανεξαρτησίας στην Ταϊβάν και αυξάνει «τους κινδύνους ως προς την ασφάλεια» στην περιοχή.

Επρόκειτο για την πρώτη διέλευση σκαφών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού από το στενό αφότου επανέκαμψε στην προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ την 20ή Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

