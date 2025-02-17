Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, θα εκπροσωπήσουν τη Μόσχα, στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Βαλτς, και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών του Πούτιν από το 2004, και ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, μεταβαίνουν στο Ριάντ κατόπιν αιτήματος του Πούτιν.

«Αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνάντηση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους την Τρίτη, η οποία θα επικεντρωθεί κυρίως στην αποκατάσταση του συνόλου των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθεί επίσης η προετοιμασία πιθανών διαπραγματεύσεων για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος και η οργάνωση συνάντησης μεταξύ των δύο προέδρων» δήλωσε.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι ο Κιρίλ Δημιτρίεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, θα συναντούσε επίσης την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Επίσης, αρνήθηκε να σχολιάσει εάν ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο στη Σαουδική Αραβία αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο Ρούμπιο καθησυχάζει την Ευρώπη

Η απόφαση των ΗΠΑ να ξεκινήσουν διμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία έχε εγείρει ανησυχίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι φοβούνται ότι η ΕΕ μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία.

Σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε «πραγματική» διαπραγμάτευση θα περιλαμβάνει την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα, ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τις ευρωπαϊκές ανησυχίες, σε συνέντευξή του στο CBS, είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία δεν έχει ακόμα «ξεκινήσει σοβαρά και εάν οι συνομιλίες προχωρήσουν, οι Ουκρανοί και άλλοι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.