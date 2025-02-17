Ρούμπιο: Ουκρανία και Ευρώπη θα συμμετάσχουν στις «πραγματικές» ειρηνευτικές συνομιλίες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία πρόκειται να διεξάγουν συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε «πραγματική» διαπραγμάτευση θα περιλαμβάνει την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τις ευρωπαϊκές ανησυχίες, σε συνέντευξή του στο CBS, είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία δεν έχει ακόμα «ξεκινήσει σοβαρά και εάν οι συνομιλίες προχωρήσουν, οι Ουκρανοί και άλλοι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν».

Νωρίτερα την Κυριακή, το Reuters ανέφερε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έδωσαν σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ένα ερωτηματολόγιο που ρωτούσε, μεταξύ άλλων, πόσα στρατεύματα θα μπορούσαν να διαθέσουν για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την επιθυμία του για τερματισμό της σύγκρουσης με τρόπο που θα είναι διαρκής και θα προστατεύει την ουκρανική κυριαρχία», είπε ο Ρούμπιο στην εκπομπή «Meet the Press» του CBS.

"Τώρα, προφανώς πρέπει να ακολουθήσει δράση, οπότε οι επόμενες εβδομάδες και ημέρες θα καθορίσουν εάν είναι σοβαρό ή όχι. Τελικά, ένα τηλεφώνημα δεν φέρνει την ειρήνη."

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Βαλτς βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι επρόκειτο να είναι ούτως ή άλλως στη Σαουδική Αραβία λόγω του προγραμματισμένου επίσημου ταξιδιού του. Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, είπε.



