Πένθος για το Χρήστο Στυλιανίδη: Πέθανε η μητέρα του

Τη μητέρα του Κούλλα (Κυριακή), έχασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης.

Με μια ανάρτησή του στο Facebook, σήμερα, ο κος Χρήστος Στυλιανίδης κοινοποίησε τη δυσάρεστη είδηση μιλώντας για, «μία γυναίκα που στο πέρασμά της άφησε βαθύ αποτύπωμα αξιοπρέπειας, ακεραιότητας, καλοσύνης. Μία προσωπικότητα της καθημερινής σοφίας».

«Σήμερα χάσαμε τη Μάνα. Την Κούλλα (Κυριακή) Στυλιανίδου.

Μια γυναίκα που στο πέρασμά της άφησε βαθύ αποτύπωμα αξιοπρέπειας, ακεραιότητας, καλοσύνης. Μια προσωπικότητα της καθημερινής σοφίας. Το σπίτι σου, Μάνα, ήταν πάντα ανοικτό σε όλους. Πάντα όλοι είχαν μόνο τον καλό λόγο για σένα.

Στο λέω έστω και τώρα, κι ας μη σου άρεσαν τα πολλά και μεγάλα λόγια: σ’ ευχαριστώ που ήσουν ο ορισμός της Μάνας για όλους μας. Για τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.

Μάνα να πας στο καλό. Θα συναντήσεις τον Μενέλαό σου. Το λεβέντη σου. Μαζί δώσατε τη μάχη της ζωής. Και παρά τη φτώχεια, τους πολέμους και τις μεγάλες αντιξοότητες ποτέ δεν το βάλατε κάτω.

Και κάτι που δε στο είπα ποτέ: Όλα όσα με έμαθες με το απλό και σεμνό σου παράδειγμα δε μου τα έμαθαν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια του κόσμου όπου με έστειλες.

Πάντα περήφανος για σένα».

