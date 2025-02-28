Την απαισιοδοξία του εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για το ενδεχόμενο να υπάρξει θετική έκβαση στο ζήτημα των δασμών με τις ΗΠΑ μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Μακρόν μιλώντας στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανέφερε ότι έθεσε το ζήτημα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά έμεινε «με πολύ λίγες ελπίδες» ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί.

Ο Μακρόν το απέδωσε σε «παρεξηγήσεις» εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία θεωρεί τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) της ΕΕ ως δασμό, κάτι που, όπως είπε, είναι «λανθασμένη άποψη».

Ο Γάλλος πρόεδρος εξήγησε ότι ο ΦΠΑ εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την προέλευση του προϊόντος, είτε εισάγεται είτε παράγεται τοπικά.

Προειδοποίησε επίσης για τις παρενέργειες τυχόν ευρύτερων εμπορικών διαταραχών – όπως είναι οι δασμοί στο αλουμίνιο και τον χάλυβα – που έρχονται ακριβώς τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να επενδύσουν περισσότερο στις αμυντικές τους προσπάθειες, όπως έχει ζητήσει ο Τραμπ, καθώς αυτές θα πλήξουν τα συμφέροντα τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ.

Επανέλαβε την έκκλησή του για περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη και στη στρατηγική αυτονομία, μειώνοντας τις εξωτερικές εξαρτήσεις και αξιοποιώντας το δυναμικό του μπλοκ.



Πηγή: skai.gr

