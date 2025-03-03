Βολιβία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πτώση ενός επιβατικού λεωφορείου σε χαράδρα 500 μέτρων, πτώση που συνέβη αφού το λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα μικρό φορτηγό, ανακοίνωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, στη Βολιβία.

Το συμβάν που σημειώθηκε στη νότια Βολιβία, είναι το δεύτερο πολύνεκρο τροχαίο από το Σάββατο, όταν σύγκρουση δύο λεωφορείων είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 37 ανθρώπων στην ίδια περιοχή του Ποτοσί.

Ο προσωρινός απολογισμός από τη σημερινή μετωπική σύγκρουση είναι «25 άνθρωποι νεκροί και 26 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ Ορούρο και Ποτοσί.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο οδηγός του μικρού φορτηγού προκάλεσε το δυστύχημα αλλάζοντας λωρίδα και οδηγώντας σε ανάποδο ρεύμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από το Ορούρο, όπου πραγματοποιήθηκε το καρναβάλι της πόλης το περασμένο Σαββατοκύριακο, ένα από τα μεγαλύτερα στη Λατινική Αμερική με δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες κάθε χρόνο.

Όλοι οι νεκροί είναι επιβάτες του λεωφορείου που έπεσε στον γκρεμό, πρόσθεσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

