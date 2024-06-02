Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το Fox News σήμερα ότι μία ποινή φυλάκισης θα μπορούσε να φέρει «σε σημείο ρήξης» τους οπαδούς του.

Μία επιβολή ποινής φυλάκισης «θα ήταν δύσκολο για το κοινό να την αποδεχθεί. Ξέρετε, κάποια στιγμή, υπάρχει ένα σημείο ρήξης»...

Η ετυμηγορία στην υπόθεση του χρηματισμού της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς , η πρώτη καταδικαστική απόφαση κατά πρώην προέδρου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα εμποδίσει τον Τραμπ να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ακόμη και στην περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης.

Στην σημερινή του συνέντευξη ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η δίκη ήταν «πολύ δύσκολη» για την σύζυγό του Μελάνια, η οποία δεν βρέθηκε στο πλευρό του στο δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

