Η επιχειρηματίας Χάλα Τόμασντότιρ εξελέγη σήμερα πρόεδρος της Ισλανδίας επικρατώντας της πρώην πρωθυπουργού Κατρίν Γιάκομπσντότιρ με το 34,3 % των ψήφων έναντι 25,5%.

Ιδρυτής της Audur Capital, εταιρείας επενδύσεων που δημιουργήθηκε το 2007 για να προωθήσει τις γυναικείες αξίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Χάλα Τόμασντότιρ είναι η γενική διευθύντρια της The B Team, οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε από τον βρετανό δισεκατομμυριούχο Ρίτσαρντ Μπράνσον για την προώθηση πρακτικών που σέβονται τις ανθρωπιστικές αξίες και το Κλίμα στις επιχειρήσεις.

Θα είναι η δεύτερη γυναίκα πρόεδρος της Ισλανδίας και θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Αυγούστου. Το 1980, η Βίγκντις Φίνμπογκαντότιρ έγινε η πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη γυναίκα αρχηγός κράτους στον κόσμο.

Ο/η πρόεδρος της Ισλανδίας είναι ο εγγυητής της τήρησης του Συντάγματος και της εθνικής ενότητας. Εχει δικαίωμα βέτο επί νομοσχεδίων, τα οποία μπορεί να θέσει σε δημοψήφισμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

