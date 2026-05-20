Τραμπ μετά το κατηγορητήριο κατά του Ραούλ Κάστρο: Απελευθερώνουμε την Κούβα - Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του πρώην προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο, ως μια «πολύ σημαντική στιγμή».

Ο Τραμπ περιέγραψε την Κούβα ως «ένα κράτος σε παρακμή». Παράλληλα, υποστήριξε ότι στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι να βοηθηθεί ο κουβανικός λαός, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ «απελευθερώνουν την Κούβα».

Την ίδια ώρα, επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για περαιτέρω ένταση, δηλώνοντας ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση στην Κούβα».

Πηγή: skai.gr

