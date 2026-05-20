Επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν - «Τα ζητήματα με το Ιράν μπορούν να επιλυθούν»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θεωρεί την απόφαση παράτασης της εκεχειρίας στη σύγκρουση στην περιοχή μας ως θετική εξέλιξη, ότι πιστεύει ότι μια λογική λύση στα αμφισβητούμενα ζητήματα είναι εφικτή και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις εποικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η εγκαθίδρυση σταθερότητας στη Συρία αποτελεί σημαντικό κέρδος για ολόκληρη την περιοχή, ότι η υποστήριξη της Τουρκίας προς τη Συρία θα συνεχιστεί αδιάλειπτα και ότι είναι επίσης απαραίτητο να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης στον Λίβανο.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την επιτυχία της Συνόδου Κορυφής από όλες τις απόψεις.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο πρόεδρος της Τουρκίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Αμερικανό πρόεδρο για την αποτρόπαια επίθεση σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο την προηγούμενη ημέρα και δήλωσε ότι η Τουρκία αντιτίθεται σε τέτοια εγκλήματα μίσους, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ομάδα που στοχοποιήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.