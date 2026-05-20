Οξύνεται η ένταση ΗΠΑ-Κούβας: Ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο - «Θα οδηγηθεί στη φυλακή, αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο»

Η κυβέρνηση Τραμπ απήγγειλε κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, εντείνοντας περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Η υπόθεση κατά του 94χρονου αδελφού του Φιντέλ Κάστρο και ενός από τους τελευταίους εν ζωή ηγέτες της κουβανικής επανάστασης αποκαλύφθηκε (ήρθη η μυστικότητα) την Τετάρτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNN, του απαγγέλλονται κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται και άλλα πρόσωπα, ενώ το κατηγορητήριο κατατέθηκε στις 23 Απριλίου.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη, το 1996, δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην οργάνωση Κουβανοαμερικανών εξόριστων «Brothers to the Rescue». Ο Ραούλ Κάστρο, που τότε ήταν υπουργός Άμυνας, φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση, στην οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άνδρες, μεταξύ των οποίων και τρεις Αμερικανοί πολίτες.

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αξιοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση Τραμπ για να στοχοποιήσει τον ηγέτη μιας χώρας με την οποία διατηρεί αντιπαλότητα και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οξύνει τις μακροχρόνιες εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όταν την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή η πιθανή απαγγελία κατηγοριών, προκλήθηκαν άμεσα ανησυχίες για μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην Κούβα, αντίστοιχη με εκείνη που είχε πραγματοποιηθεί στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο κρατείται τώρα στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει και με στρατιωτική δράση, δηλώνοντας τον Μάρτιο ότι η Κούβα «θα καταρρεύσει πολύ σύντομα» και ότι «πιστεύω πως μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν». Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών, έχει επίσης δηλώσει δημόσια ότι θα ήθελε να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στη χώρα. Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα ανεχθούν ένα κράτος-παρία που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, κατασκοπευτικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις ενενήντα μίλια από την αμερικανική επικράτεια» και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ησυχάσει μέχρι ο λαός της Κούβας να αποκτήσει ελευθερία.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στην Κούβα την περασμένη Πέμπτη για να συναντηθεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το CNN, αν και το ακριβές περιεχόμενο της συζήτησής τους δεν είναι σαφές.

«Αναμένουμε ότι είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλως είτε με κάποιον άλλο τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή»

Η Ουάσινγκτον αναμένει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο», αφού του ασκήθηκε δίωξη για φόνο, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, ο Μπλανς παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στο Πεντάγωνο.

«Η δίωξη αυτή δεν είναι τέχνασμα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναμένουμε επομένως ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαϊάμι.

Ο Μπλανς αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον περασμένο Ιανουάριο και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του.

Ο Μπλανς σημείωσε επίσης ότι το κατηγορητήριο κατά του Ραούλ Κάστρο στέλνει το μήνυμα πως όσοι σκοτώνουν Αμερικανούς θα λογοδοτούν. «Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη και στους ηγέτες τους να στοχεύουν Αμερικανούς, να τους σκοτώνουν και να μην λογοδοτούν», σημείωσε.

Ακόμη, σημείωσε ότι η απαγγελία κατηγοριών σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 70 χρόνια που υψηλόβαθμοι Κουβανοί ηγέτες κατηγορούνται από τις ΗΠΑ για τον θάνατο Αμερικανών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ξεχνούν και δεν θα ξεχάσουν ποτέ τους πολίτες τους», δήλωσε ο Μπλανς.

Ο Μπλανς δήλωσε επίσης ότι η κίνηση κατά του πρώην προέδρου της Κούβας δεν πρόκειται για «επιδεικτικό κατηγορητήριο», αλλά για το αποτέλεσμα μιας έρευνας που διήρκεσε 30 χρόνια.

«Απαγγέλουμε συνεχώς κατηγορίες κατά ατόμων που βρίσκονται εκτός της χώρας μας, και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να τα φέρουμε εδώ. Ο λόγος για τον οποίο απαγγέλουμε κατηγορίες κατά κάποιου ατόμου είναι ότι θέλουμε να βρεθεί εδώ για να λογοδοτήσει ενώπιον μιας επιτροπής ενόρκων», είπε ο Μπλανς, προκαλώντας νέες επευφημίες και χειροκροτήματα από το πλήθος.

«Η συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης»

Ο Ραούλ Κάστρο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης αν κριθεί ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, δήλωσε σήμερα η γερουσιαστής της Φλόριντα Άσλεϊ Μούντι, διαβάζοντας τις προβλεπόμενες ποινές σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των κατηγοριών κατά του πρώην Κουβανού προέδρου. Το κοινό στην εκδήλωση στο Freedom Tower αντέδρασε με χειροκροτήματα καθώς η Μούντι ανέλυε τις κατηγορίες.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη, το 1996, αεροσκάφους της οργάνωσης «Brothers to the Rescue», στην οποία σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα.

Ο 94χρονος Κάστρο αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για καταστροφή αεροσκάφους, που επισύρει μέγιστη ποινή έως πέντε έτη για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τη Μούντι.

Οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία, σχετικά με τα θύματα της επίθεσης, επισύρουν επίσης μέγιστες ποινές ισόβιας κάθειρξης, πρόσθεσε. Τραμπ μετά το κατηγορητήριο κατά του Ραούλ Κάστρο: Απελευθερώνουμε την Κούβα - Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση Ο Τραμπ δήλωσε στο μεταξύ ότι η Κούβα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του πρώην προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο, ως μια «πολύ σημαντική στιγμή». Ο Τραμπ περιέγραψε την Κούβα ως «ένα κράτος σε παρακμή». Παράλληλα, υποστήριξε ότι στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι να βοηθηθεί ο κουβανικός λαός, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ «απελευθερώνουν την Κούβα». Την ίδια ώρα, επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για περαιτέρω ένταση, δηλώνοντας ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση στην Κούβα». Ο πρόεδρος της Κούβας χαρακτηρίζει την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Κάστρο ως «πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση» Ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε ότι οι κατηγορίες εναντίον του προκατόχου του Ραούλ Κάστρο αποτελούν «πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση», το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στο να δικαιολογήσει την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας του. «Η υποτιθέμενη κατηγορία εναντίον του στρατηγού του Στρατού Ραούλ Κάστρο, που μόλις ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, δεν κάνει παρά να αποκαλύπτει την αλαζονεία και την απογοήτευση που νιώθουν οι εκπρόσωποι της αυτοκρατορίας λόγω της ακλόνητης σταθερότητας της Κουβανικής Επανάστασης, καθώς και της ενότητας και της ηθικής δύναμης της ηγεσίας της», ανέφερε στο X. Υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ ψεύδονται σχετικά με τα γεγονότα που αφορούν την κατάρριψη, το 1996, του αεροσκάφους που μετέφερε μέλη της οργάνωσης «Brothers to the Rescue», την οποία χαρακτήρισε «ναρκοτρομοκρατική» οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

