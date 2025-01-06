Λίβανος: Έναρξη της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Νακούρα

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Άμος Χόκστιν ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν σήμερα την αποχώρησή τους από τη συνοριακή πόλη Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, έναν και πλέον μήνα μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός στρατός άρχισε την αποχώρησή του από τη Νακούρα και επέστρεψε στο Ισραήλ, νοτίως της Μπλε Γραμμής, σήμερα. Η αποχώρηση αυτή θα συνεχιστεί έως ότου όλες οι ισραηλινές δυνάμεις φύγουν τελείως από τον Λίβανο, και ενώ ο στρατός του Λιβάνου συνεχίζει να αναπτύσσεται προς τον νότο, έως την Μπλε Γραμμή" δήλωσε ο Χόκστιν στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στη γραμμή οριοθέτησης των συνόρων όπως ορίστηκε από τον ΟΗΕ μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Άμος Χόκστιν κάλεσε σήμερα την πολιτική τάξη του Λιβάνου να συμφωνήσει για την εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας, έπειτα από δύο χρόνια αδιεξόδου.

Καθώς από τις 27 Νοεμβρίου είναι σε ισχύ μια εκεχειρία μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ο Χόκστιν υπογράμμισε ότι «ο Λίβανος διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο όχι μόνο για να εφαρμόσει αυτήν τη συμφωνία, αλλά και για να επιτύχει την πολιτική συναίνεση και να επικεντρωθεί στο να υπηρετεί τον λαό του», δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος πριν από την ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί την Πέμπτη στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

