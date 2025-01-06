Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αναρρώνει από την πνευμονία και προς το παρόν δεν προβλέπεται η αντικατάστασή της

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αναρρώνει από την πνευμονία, παραμένει στα καθήκοντά της και προς το παρόν δεν προβλέπεται η αντικατάστασή της, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάολα Πίνο.

«Επίμονη και αφοσιωμένη καθώς είναι, διατηρεί τη συνέχιση των εργασιών και έχει καθημερινή επαφή με την ομάδα της», δήλωσε η Π. Πίνο για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Αν και η πρόεδρος δεν βρίσκεται με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες, καθώς αναρρώνει από την πνευμονία, οι εργασίες συνεχίζονται και έχει καθημερινή επαφή με όλους εμάς», πρόσθεσε, η Π. Πίνο, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι η κ. Φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, πριν το ταξίδι της Τζόρτζια Μελόνι στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείσα γιατί η κ. Φον ντερ Λάιεν δεν αναθέτει σε κάποιον αντιπρόεδρο της Επιτροπής τα καθήκοντά της, όσο βρίσκεται στη διαδικασία της ανάρρωσης, η Π. Πίνο απάντησε ότι «προς το παρόν» δεν υπάρχει ανάγκη να διοριστεί ένα μέλος του Σώματος των Επιτρόπων για να την αντικαταστήσει. «Εάν χρειαστεί να γίνει αυτό, η πρώτη σε σειρά είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέιρα», πρόσθεσε.

Η Πάολα Πίνο σημείωσε ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκεται στη διαδικασία της ανάρρωσης και γι' αυτό το λόγο ακύρωσε ορισμένες υποχρεώσεις της για τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων μιας ομιλίας στη Λισαβόνα και ενός ταξιδιού στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Σε ό,τι αφορά το καθιερωμένο ταξίδι του Κολεγίου των Επιτρόπων στη χώρα που αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, η Π. Πίνο ανέφερε ότι συμφωνήθηκε με τις αρχές της Πολωνίας να αναβληθεί μέχρι νεοτέρας. «Θα σας ενημερώσουμε όταν θα έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία», δήλωσε η εκπρόσωπος, αποφεύγοντας να απαντήσει αν το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου. Η ίδια εκπρόσωπος απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της προέδρου της Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.