Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της FED Μάικλ Μπαρ λίγες μέρες πριν την ορκωμοσία του Τραμπ

Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED), υπεύθυνος για την εποπτεία των τραπεζών, Μάικλ Μπαρ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, αποφεύγοντας έτσι μια αντιπαράθεση με τον μελλοντικό ένοικο του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ.

"Ο κίνδυνος σύγκρουσης γύρω από αυτό το αξίωμα κινδυνεύει να μας αποπροσανατολίσει από την αποστολή μας (της εποπτείας και ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος)", δηλώνει ο αξιωματούχος της FED σε ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας.

"Υπό τις σημερινές συνθήκες, έκρινα ότι θα ήμουν πιο χρήσιμος στην υπηρεσία των Αμερικανών από τη θέση μου του (απλού) μέλους" (του διοικητικού συμβουλίου της FED σ.σ.) , προσθέτει ο Μπαρ, λίγες μέρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Η επιλογή του μελλοντικού διαδόχου του Μπαρ στη θέση αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει μια υποχώρηση στην κανονιστική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο Μάικλ Μπαρ, η θέση του οποίου συστάθηκε μετά την οικονομική κρίση του 2008, διορίστηκε από τον απερχόμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η παραίτησή του, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου, θα επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει τον διάδοχό του μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου τα οποία πρόσκεινται στις απόψεις του.

Η Μισέλ Μπόουμαν είναι μια μεταξύ αυτών. Διορίστηκε μέλος της FED από τον Ντόναλντ Τραμπ και αντιτάχθηκε συστηματικά στις προσπάθειες του Μάικλ Μπαρ να ενισχύσει τον τραπεζικό έλεγχο.

"Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Τραμπ για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε υπεύθυνες χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές", πρόσθεσε ο Μπαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

