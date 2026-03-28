Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του χθες στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Investment Initiative» στο Μαϊάμι, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τις δαπάνες τους για το ΝΑΤΟ, αφού ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη απέρριψαν τα αιτήματά του να τον βοηθήσουν στον πόλεμό του εναντίον του Ιράν.

Ταυτόχρονα είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μην πάνε να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη του NATO σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη.

Μίλησε επίσης για «τρομερό λάθος», προφανώς αναφερόμενος στο αίτημα του -που απορρίφθηκε- οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ.

«Θα αποφέρει πολλά χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στο ΝΑΤΟ, εκατοντάδες για την προστασία τους, και θα ήμασταν πάντα εκεί γι' αυτούς, αλλά τώρα, με βάση τις πράξεις τους, υποθέτω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε, έτσι δεν είναι;» είπε ο Τραμπ.

Είχε υπονοήσει ότι τα αιτήματά του ήταν μια δοκιμασία πίστης, καθώς η αποστολή ναυτικών σκαφών θα ισοδυναμούσε με μια «πολύ μικρή προσπάθεια» για χώρες που βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους.

«Γιατί να είμαστε εκεί γι' αυτούς αν δεν είναι αυτοί εδώ για εμάς;» δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

