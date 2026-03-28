Τραμπ: Το Ιράν δεν είναι πια «ο νταής της Μέσης Ανατολής» - Οι ΗΠΑ έχουν «άλλους 3.554» στόχους να χτυπήσουν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες σε ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Investment Initiative» στο Μαϊάμι, ότι το Ιράν ήταν κάποτε μια ισχυρή χώρα, αλλά «δεν είναι πια ισχυρή».

«Για 47 χρόνια το Ιράν ήταν γνωστό ως ο νταής της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια - τώρα υποχωρεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Απόψε είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην εμφάνιση μιας Μέσης Ανατολής που επιτέλους θα είναι ελεύθερη από τον ιρανικό τρόμο, την επιθετικότητα και την πυρηνική εκβίαση», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ορισμένες από τις πλέον συχνά επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του - ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο, ότι το Ιράν θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο αν το είχε αναπτύξει, και ότι ο ιρανικός στρατός έχει «καταστραφεί».

«Δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε.

Ακόμη 3.554» στόχοι - Η σύγκρουση «δεν έχει τελειώσει ακόμα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν «άλλους 3.554» στόχους που πρέπει να χτυπήσουν στο Ιράν.

«Αυτό θα γίνει αρκετά γρήγορα», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει ακόμα».

«Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει τελειώσει κάπως, αλλά δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει», είπε.

Ταυτόχρονα εξήγησε ότι υπάρχει «νομικός λόγος» που αποκαλεί αυτό που συμβαίνει στο Ιράν «στρατιωτική σύγκρουση» και όχι πόλεμο. «Το αποκαλούν πόλεμο. Εγώ το αποκαλώ στρατιωτική σύγκρουση, αλλά υπάρχει νομικός λόγος γι' αυτό», είπε.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τον όρο «πόλεμος» για να περιγράψει την κατάσταση στο παρελθόν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών των ΗΠΑ, το οποίο ψηφίστηκε το 1973, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έπρεπε να ζητήσει την άδεια του Κογκρέσου για την έναρξη «πολέμου», έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι «η συλλογική κρίση τόσο του Κογκρέσου όσο και του Προέδρου επιτρέπει την εισαγωγή των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε εχθροπραξίες».

Το Σύνταγμα απαιτεί από τον πρόεδρο να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις εντός 60 ημερών από τη στιγμή που θα γίνει αναφορά μιας νέας «στρατιωτικής δράσης» στο Κογκρέσο, εάν το Κογκρέσο δεν κηρύξει πόλεμο ή δεν εγκρίνει τη χρήση βίας. Ο πρόεδρος μπορεί να παρατείνει τη χρήση του στρατού μόνο μία φορά για 30 ημέρες βάσει του Νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η επιχείρηση στο Ιράν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός πέντε εβδομάδων, κάτι που είναι πολύ εντός αυτού του ορίου των 60 ημερών. Ωστόσο, η δράση στο Ιράν είναι η πιο εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση που αναλαμβάνεται χωρίς άδεια χρήσης βίας από το Κογκρέσο, σχολιάζει το CNN.

Ο Τραμπ κάλεσε περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, το σημαντικότερο επίτευγμα της εξωτερικής του πολιτικής από την πρώτη του θητεία.

«Ελπίζουμε ότι όλες οι χώρες θα συμμετάσχουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε. «Έχουμε μερικές πολύ γενναίες χώρες που το έκαναν».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ ως έναν από τους κορυφαίους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της. Οι συμφωνίες οδήγησαν το Ισραήλ στην ομαλοποίηση των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και άλλες χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.