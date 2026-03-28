Ο Τραμπ αποκαλεί το Στενό του Ορμούζ «Στενό του Τραμπ» σε ομιλία του

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Στενό του Ορμούζ ως «Στενό του Τραμπ» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επενδυτικό φόρουμ του «Future Investment Initiative Institute» στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα.

«Πρέπει να το ανοίξουν, πρέπει να ανοίξουν το Στενό του Τραμπ. Εννοώ του Ορμούζ», είπε στο πλήθος.

«Συγγνώμη, λυπάμαι πολύ. Τόσο τρομερό λάθος», είπε αστειευόμενος στη συνέχεια. «Οι ειδήσεις θα πουν 'το είπε κατά λάθος'. Όχι, δεν υπάρχουν λάθη με εμένα. Όχι πολλά», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επέτρεψε στα πετρελαιοφόρα να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ προκειμένου να «διορθώσει την εσφαλμένη δήλωσή του» ότι η χώρα αρνήθηκε ότι συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

«Διαπραγματεύονται. Παρακαλούν να κάνουν μια συμφωνία. Αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Διαπραγματεύονταν, κάτι που παραδέχτηκαν δύο ημέρες αργότερα, και για να διορθώσουν την εσφαλμένη δήλωσή τους είπαν ότι θα επιτρέψουμε σε οκτώ πλοία να περάσουν το Στενό του Ορμούζ», είπε. «Και μετά είπαν ότι θα προσθέσουμε άλλα δύο».

Πηγή: skai.gr

