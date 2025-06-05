Ότι δεν απέρριψε την πρόταση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ αλλά έχει απαιτήσει ορισμένες βελτιώσεις για να εξασφαλίσει το τέλος του πολέμου, ανέφερε ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, σύμφωνα με το Reuters.

Αναλυτικότερα, ο επικεφαλής της Χαμάς, δήλωσε σε μια προηχογραφημένη ομιλία την Πέμπτη ότι η ομάδα δεν απέρριψε την τελευταία πρόταση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά απαίτησε μόνο ορισμένες αλλαγές και βελτιώσεις για να διασφαλιστεί ο τερματισμός του πολέμου στον θύλακα.

Προσέθεσε ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα συνεχίζονται με τους μεσολαβητές και ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για τον νέο γύρο συζητήσεων.

Πηγή: skai.gr

