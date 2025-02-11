«Πόλεμο» στα χάρτινα καλαμάκια κήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος πιέζει για επιστροφή στα πλαστικά.

Χθες στον Λευκό Οίκο υπέγραψε διάταγμα, στο οποίο δηλώνει πως τα υπουργεία και οι υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης δεν πρέπει πλέον να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν καλαμάκια από χαρτί.

Η ομάδα του αναπτύσσει επίσης μια εθνική στρατηγική για να σταματήσει η χρήση από χαρτί και να επιστρέψουν τα πλαστικά καλαμάκια των οποίων οι οδηγίες κατά της χρήσης τους πρόκειται να καταργηθούν.

«Αυτά τα πράγματα δεν δουλεύουν», δήλωσε ο Τραμπ για τα χάρτινα καλαμάκια. «Τα χρησιμοποίησα πολλές φορές και άλλοτε σπάνε, άλλοτε εκρήγνυνται», ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αν κάτι είναι ζεστό, δεν κρατάνε πάρα πολύ, μερικά λεπτά, μερικές φορές μερικά δευτερόλεπτα, είναι γελοίο, έτσι επιστρέφουμε στα πλαστικά καλαμάκια. Πιστεύω πως είναι ok».

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι δεν πιστεύει «πως το πλαστικό θα επηρεάσει πολύ έναν καρχαρία καθώς τρώει και μασουλάει κολυμπώντας στον ωκεανό».

Πλαστικά είδη μιας χρήσης, όπως ποτήρια, μαχαιροπίρουνα και καλαμάκια, θεωρούνται βλαβερά για το περιβάλλον, εν μέρει επειδή πολλά απ' αυτά καταλήγουν στη θάλασσα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, τα πλαστικά καλαμάκια έχει απαγορευθεί να πωλούνται από τα μέσα του 2021.

Περίπου 9,2 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικού έχουν παραχθεί από τα χρόνια του 1950 - σχεδόν όσο το βάρος 910.000 Πύργων του Άιφελ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους δεν είναι βιοδιασπώμενο και καταλήγει σε χωματερές ή στη θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.