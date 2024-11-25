Από τις 25 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια συνθήκη για τα πλαστικά (INC-5), στο Μπουσάν της Δημοκρατίας της Κορέας, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα παγκόσμιο μέσο για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά. Από κοινού με τους εταίρους της G20, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του έτους.

Οι προτεραιότητες της ΕΕ για μια αποτελεσματική συμφωνία περιλαμβάνουν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα υψηλά και μη βιώσιμα επίπεδα παραγωγής πρωτογενών πλαστικών πολυμερών, να απαγορευτούν τα μικροπλαστικά που προστίθενται σκόπιμα στα προϊόντα και να επιτευχθεί σύγκλιση, ώστε το νέο μέσο να αντιμετωπίζει συνολικά την παραγωγή πλαστικών. Επίσης, η ΕΕ θα υποστηρίξει ότι οι μεγάλοι παραγωγοί θα πρέπει να αναλάβουν μέρος της οικονομικής ευθύνης για τη ρύπανση από πλαστικά — η λεγόμενη αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Κατά τις διαπραγματεύσεις, η ΕΕ θα τονίσει επίσης ότι, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτούνται νομικά δεσμευτικά μέτρα, θα πρέπει παράλληλα να εξεταστούν και οι εθνικές συνθήκες και να διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση. Η θέσπιση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου για τον τερματισμό της ρύπανσης από πλαστικά αποτελεί βασική προτεραιότητα του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε: «Τα πλαστικά πνίγουν τους ωκεανούς μας, ρυπαίνουν το περιβάλλον και βλάπτουν την υγεία και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων. Εάν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, μέχρι το 2060 η παραγωγή πλαστικών θα τριπλασιαστεί. Για να αλλάξουμε τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης πλαστικών με τρόπο που να αποφέρει αποτελέσματα για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, χρειαζόμαστε συντονισμένες παγκόσμιες πολιτικές. Μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να δείξουμε πώς μπορούμε να αναλάβουμε από κοινού δράσεις για την προώθηση μιας πιο κυκλικής και βιώσιμης οικονομίας για τα πλαστικά. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με άλλα μέρη και να οικοδομήσει γέφυρες για τη σύναψη μιας παγκόσμιας συνθήκης έως το τέλος του τρέχοντος έτους.»

Στο Ρίο, οι ηγέτες της G20 διακήρυξαν στην τελική τους δήλωση τη φιλοδοξία τους να συνεργαστούν ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για ένα διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο για τη ρύπανση από πλαστικά έως το τέλος του 2024. Για να κινητοποιήσει στήριξη για τη σύναψη της Συνθήκης, η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στον συνασπισμό υψηλών φιλοδοξιών για τον τερματισμό της ρύπανσης από πλαστικά, ο οποίος περιλαμβάνει 65 χώρες που έχουν δεσμευτεί να θέσουν υψηλούς στόχους στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της ρύπανσης από πλαστικά έως το 2040.

Γιώργος Φελλίδης

