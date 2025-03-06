Η βρετανική κυβέρνηση συζήτησε με 20 χώρες, που «ενδιαφέρονται» να συμβάλουν στη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, ανέφερε σήμερα ένας Βρετανός αξιωματούχος.

Οι συζητήσεις έγιναν την Τετάρτη, διευκρίνισε αυτή η πηγή, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της. Όπως είπε, πρόκειται κυρίως για ευρωπαϊκές χώρες και για μέλη της Κοινοπολιτείας.

Δεν δόθηκαν άλλες διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα συνέβαλαν οι χώρες αυτές στην ειρήνευση.

Σε αυτόν τον «συνασπισμό των προθύμων» αναφέρθηκε την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 15 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ο Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησαν για την πιθανότητα αποστολής στρατού στην Ουκρανία, ωστόσο άλλοι ηγέτες εμφανίστηκαν πρόθυμοι να παράσχουν μόνο επιμελητειακή στήριξη.

Η Τουρκία, που διαθέτει τον δεύτερο σε μέγεθος στρατό στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία «εφόσον χρειαστεί». Χθες, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν απέκλεισε την πιθανότητα αποστολής στρατιωτών στο πλαίσιο μιας «δύναμης αποτροπής», αλλά δήλωσε ανοιχτός να συμμετάσχουν σε μια «ειρηνευτική» δύναμη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.