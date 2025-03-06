«Επιφυλακτικά αισιόδοξος» ο Ρούτε για το ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας θα καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσμα

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα «επιφυλακτικά αισιόδοξος» ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

«Χαιρετίζω ιδιαιτέρως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία συζητούν αυτή τη στιγμή τρόπους για το πώς θα προχωρήσουν προς τα εμπρός», είπε ο Ρούτε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα.

Ο Ρούτε επανέλαβε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ξεκάθαρα τη δέσμευση του ιδίου και της χώρας του στο ΝΑΤΟ. «Η διατλαντική συνεργασία παραμένει το θεμέλιο της συμμαχίας μας», πρόσθεσε.

Ο Πολωνός πρόεδρος τόνισε ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αυξήσουν αμέσως τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 3% του ΑΕΠ τους «τουλάχιστον».

«Υπέβαλα στον γενικό γραμματέα ένα γραπτό αίτημα, προκειμένου το θέμα αυτό να τεθεί στην προσεχή σύνοδο (του ΝΑΤΟ) στη Χάγη και να ληφθεί αυτή η απόφαση (…) δηλαδή τουλάχιστον το 3% του ΑΕΠ των χωρών μελών της συμμαχίας» να αφορά την άμυνα, είπε. «Είναι τέτοια η κατάσταση που δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2030», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

