Οι ΗΠΑ πρόσφεραν στη Χαμάς συμφωνία στην οποία 10 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, δήλωσε μια παλαιστινιακή πηγή στο Sky News Arabia την Πέμπτη.

«Η Ουάσινγκτον ζήτησε από τη Χαμάς να απελευθερώσει δέκα ομήρους… με αντάλλαγμα την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για εξήντα ημέρες, την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη φάση και τη διατήρηση της θέσης των ισραηλινών δυνάμεων κατά μήκος του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας», καθώς και την επανέναρξη της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, λέει η πηγή.

Πηγή: skai.gr

