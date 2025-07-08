ΗΠΑ: Άγνωστος υποδύθηκε τον Ρούμπιο με τη βοήθεια της AI

Πρωτοφανές περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με απατεώνα να υποδύεται τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Washington Post ο δράστης επικοινώνησε με τουλάχιστον πέντε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μιμούμενος χάρη στην ΑΙ, τον Μάρκο Ρούμπιο. Πρόκειται για τρεις υπουργούς Εξωτερικών, έναν κυβερνήτη πολιτείας των ΗΠΑ και ένα μέλος του Κογκρέσου.

Μάλιστα, το έπραξε αυτό όχι μόνο με ηχητικά, αλλά και με γραπτά μηνύματα που μιμούνταν το στυλ γραφής του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές αρχές στην παρούσα φάση δεν γνωρίζουν τον δράστη του πρωτοφανούς περιστατικού, αλλά πιστεύουν ότι ο ένοχος πιθανότατα προσπαθούσε να χειραγωγήσει ισχυρούς αξιωματούχους «με στόχο να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες ή λογαριασμούς», σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα που έστειλε το γραφείο του Ρούμπιο στους υπαλλήλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Χρησιμοποιώντας τόσο γραπτά μηνύματα όσο και την κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, την οποία χρησιμοποιεί εκτενώς η κυβέρνηση Τραμπ, ο απατεώνας «επικοινώνησε με τουλάχιστον πέντε άτομα που δεν ανήκουν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ» αναφέρεται στο τηλεγράφημα με ημερομηνία 3 Ιουλίου.

Η επιχείρηση πλαστοπροσωπίας ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου, όταν ο δράστης δημιούργησε έναν λογαριασμό Signal χρησιμοποιώντας το όνομα «Marco.Rubio@state.gov» για να επικοινωνήσει με ανυποψίαστους ξένους και εγχώριους διπλωμάτες και πολιτικούς, σύμφωνα με το τηλεγράφημα. Το όνομα αυτό δεν είναι η πραγματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Ο δράστης άφησε φωνητικά μηνύματα στο Signal σε τουλάχιστον δύο άτομα που είχε στοχεύσει και, σε μία περίπτωση, έστειλε ένα μήνυμα κειμένου προσκαλώντας το άτομο να επικοινωνήσει μέσω του Signal», ανέφερε το τηλεγράφημα.

Όταν ρωτήθηκε για το τηλεγράφημα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεσμεύθηκε ότι θα «διεξαγάγει διεξοδική έρευνα και θα συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την επανάληψη του φαινομένου στο μέλλον». Οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να συζητήσουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή τα ονόματα των διπλωματών και των αξιωματούχων που στοχοποιήθηκαν, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές αν κάποιος από τους αξιωματούχους απάντησε.

Τον Μάιο, το FBI (Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών) προειδοποίησε ότι «κακόβουλοι παράγοντες» υποδύονταν ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ σε μια «συνεχιζόμενη κακόβουλη εκστρατεία με γραπτά και φωνητικά μηνύματα» με στόχο άλλους ανώτερους κυβερνητικούς ηγέτες και τους συνεργάτες τους.

Σύμφωνα με το FBI, η εκστρατεία βασιζόταν σε φωνητικά μηνύματα που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και πιθανότατα είχε ως στόχο «την απόσπαση πληροφοριών ή χρημάτων». «Εάν λάβετε ένα μήνυμα που ισχυρίζεται ότι προέρχεται από ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ», προειδοποίησε τότε το FBI, «μην υποθέσετε ότι είναι αυθεντικό».

Πηγή: The Washington Post

