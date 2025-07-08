Οι καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το Τέξας, άφησαν πίσω πάνω από εκατό νεκρούς, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, σύμφωνα με νεότερους απολογισμούς των θυμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα, Τρίτη, από τις τοπικές αρχές.

Στην κομητεία Κερ, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα, καταμετρώνται 87 θύματα, ανάμεσά τους 31 παιδιά. Συνολικά, στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας οι θάνατοι είναι 107 μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδει το BBC.

Τουλάχιστον 161 άνθρωποι συνέχιζαν να αγνοούνται χθες Τρίτη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής του αμερικανικού Νότου.

«Μόνο στην κομητεία Κερ, 161 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Γκρεγκ Άμποτ, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός αυτός βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν δώσει στις αρχές φίλοι, συγγενείς και περίοικοι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως θα πάει την Παρασκευή με την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ στην περιοχή που έχει πληγεί.

Εντωμεταξύ, ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες, για πέμπτη ημέρα για εκατοντάδες άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, αναφέρουν οι αρχές.

Flash floods swamped a road crossing the Llano River in Kingsland, Texas in a matter of minutes on Friday, blocking access to pedestrians and vehicles alike.



A time-lapse video showed the swelling waters cutting off the bridge as a group of people retreated from the surge. pic.twitter.com/mnjVNavocI — The Associated Press (@AP) July 8, 2025

Το Camp Mystic, μια καλοκαιρινή κατασκήνωση κοριτσιών στην κομητεία, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 27 κορίτσια και προσωπικό ήταν μεταξύ των νεκρών, με 10 παιδιά και μία σύμβουλο να εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, οι καιρικές συνθήκες προβλέπεται να βελτιωθούν λίγο την Τρίτη μετά από ημέρες συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων και προειδοποιήσεων για νέες πλημμύρες.

Σημειώνεται πως κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν το σαββατοκύριακο πως δεν προειδοποιήθηκαν όσο έγκαιρα θα έπρεπε για τον κίνδυνο πλημμυρών.

