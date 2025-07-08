Ισραήλ: Έφεδροι δεν γυρίζουν στο μέτωπο

Και Ισραηλινοί διαδήλωσαν κοντά στα σύνορα με τη Γάζα τον περασμένο μήνα, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων. Ανάμεσά τους ο Ρον Φάινερ, αξιωματικός και έφεδρος των ισραηλινών δυνάμεων. Υπηρέτησε για 270 ημέρες από την αρχή του πολέμου στη Γάζα ως διοικητής διμοιρίας στον νότιο Λίβανο. Μετά την αποτυχία της εκεχειρίας στη Γάζα τον Μάρτιο, ο Φάινερ λέει ότι αποφάσισε ότι δεν θέλει να επιστρέψει στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Ήταν ξεκάθαρο ότι στόχος του πολέμου δεν είναι να επιστρέψουν οι όμηροι και να διασφαλιστεί μια μακροχρόνια εκεχειρία που ίσως μας φέρει σε διαπραγματεύσεις, σε ειρήνη. Στόχος είναι η κατάκτηση της Γάζας ή η πολιτική επιβίωση της κυβέρνησης» αναφέρει στην DW.

Ο Γιοτάμ Βιλκ, αξιωματικός τεθωρακισμένων, βρέθηκε στο νότιο Ισραήλ κατά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ως εθελοντής, υπηρετούσε σε άρμα μάχης εκείνη την κρίσιμη ημέρα και, στη συνέχεια, συμμετείχε σε δύο αποστολές, στη Γάζα και στα σύνορα.

Τον Οκτώβριο του 2023 αποτέλεσε έναν από τους περίπου 200 στρατιώτες που υπέγραψαν επιστολή, με την οποία δήλωναν ότι θα διακόψουν την υπηρεσία τους εάν η κυβέρνηση δεν διασφαλίσει εκεχειρία για την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Μας έλεγαν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που μπορούμε να πετύχουμε μέσω της στρατιωτικής δύναμης – την απελευθέρωση των ομήρων, την ήττα της Χαμάς, την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Πραγματικά πλέον δεν κατανοώ γιατί συνεχίζουμε στη Γάζα», σημειώνει ο Βιλκ.

Επιπλέον, ο Βιλκ υπογράμμισε την απουσία λογοδοσίας για θανάτους αμάχων στη Γάζα, τονίζοντας ότι «οι στρατιώτες δεν λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Δεν υπάρχουν έρευνες των ισραηλινών αρχών για θανάτους Παλαιστινίων, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ατιμωρησίας».

Ο Φάινερ αποκάλυψε επίσης την οργή του για τις επιχειρήσεις καταστροφής όπλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ισχυριζόμενος ότι ακόμη και σπίτια κατεδαφίστηκαν χωρίς προφανή λόγο. «Ήταν μέρος της γενικής τακτικής του πολέμου και όχι αυστηρά διαταγή από τον διοικητή μου. Αυτό με οδήγησε ακόμη πιο έντονα στην απόφαση να αποχωρήσω».

Ο Φάινερ αποτελεί έναν από τους λίγους εφέδρους που καταδικάστηκαν σε 25 ημέρες στρατιωτικής φυλάκισης για την άρνηση υπηρεσίας. Παρότι και οι δύο υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα, κάποιοι τους χαρακτηρίζουν *«προδότες»*, αν και υπάρχουν και ισραηλινοί που τους στηρίζουν για τη στάση τους και τη δημόσια αντίθεσή τους στις κυβερνητικές πολιτικές.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.