Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στο κέντρο της Ιερουσαλήμ και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Στη λακωνική ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι ο πύραυλος αναχαιτίστηκε.

Οι αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, έχουν εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας. Σχεδόν όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Στις 4 Μαΐου ωστόσο, ένας από αυτούς έπεσε, για πρώτη φορά, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Ως απάντηση, το Ισραήλ έπληξε στόχους των ανταρτών στην Υεμένη, κυρίως σε λιμάνια και στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σαναά.

