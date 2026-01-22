Στο Νταβός ο Ζελένσκι - Το μεσημέρι η συνάντηση με Τραμπ

Στο Νταβός βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο σήμερα, στις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), όπως ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χτες πως θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι και τον προσκάλεσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

«Οι συναντήσεις με την Αμερική πρέπει πάντα να καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ενισχύουν την Ουκρανία ή θα φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου. Και αν τα έγγραφα είναι έτοιμα, θα συναντηθούμε», είχε δηλώσει χτες ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο εάν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο Νταβός και ανέφερε πως οι συνομιλίες τους επικεντρώθηκαν στις εγγυήσεις ασφάλειας και την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι ουκρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Blackrock σχετικά με τα σχέδια ανοικοδόμησης.

Παράλληλα, σήμερα θα γίνει και η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στη Μόσχα, μετά τις 6-7 το απόγευμα. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, δήλωσε ότι θα συζητήσει με τους Αμερικανούς απεσταλμένους την πιθανή χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

