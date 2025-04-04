Κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλικές επιθέσεις και έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας απαγγέλθηκαν σε βάρος του Βρετανού ηθοποιού Ράσελ Μπραντ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Λονδίνου.

Οι κατηγορίες σε βάρος του πρώην παρουσιαστή, που εξελίχθηκε σε αντι-εμβολιαστή ινφλουένσερ και λάτρη των θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφορούν γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το διάστημα μεταξύ 1999 και 2005 εναντίον τεσσάρων γυναικών, σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση.

Η αστυνομία είχε ξεκινήσει μια έρευνα στα τέλη του 2023, αφού η εφημερίδα Sunday Times και το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 είχαν αποκαλύψει τις κατηγορίες των τεσσάρων γυναικών εναντίον του, με τη μία να αφορά έναν βιασμό και τις άλλες σεξουαλικές επιθέσεις και ψυχολογική βία.

«Εξουσιοδοτήσαμε σήμερα τη Μητροπολιτική Αστυνομία να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του Ράσελ Μπραντ σχετικά με καταγγελίες που έγιναν μετά την προβολή ενός ντοκιμαντέρ στο Channel 4 τον Σεπτέμβριο του 2023», ανέφερε από την πλευρά του το γραφείο του εισαγγελέα.

Ο κωμικός, ηλικίας 49 ετών, που υπήρξε παντρεμένος με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, είχε ανακριθεί από την αστυνομία τον Νοέμβριο του 2023. Εκείνος, επισήμως, αρνείται όσα του προσάπτουν.

Αναμένεται να εμφανιστεί την Παρασκευή 2 Μαΐου ενώπιον του δικαστηρίου Westminster Magistrates Court του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

