Σχεδόν ένας στους δύο Γάλλους (49%), δηλ. αύξηση επτά ποσοστιαίων μονάδων σε έναν μήνα, θέλει η Μαρίν Λεπέν να είναι υποψήφια στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop-Fiducial για το Sud Radio που διενεργήθηκε μετά την καταδίκη της σε μια υπόθεση σχετικά με βοηθούς ευρωβουλευτών.

Το 51% των Γάλλων, αντίθετα, δεν θέλει η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού (RN) να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για το Ελιζέ, ποσοστό μειωμένο κατά επτά μονάδες σε σχέση με μια προηγούμενη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Όμως, σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, μόνο το 37% των Γάλλων πιστεύει πως η Μαρίν Λεπέν θα μπορέσει τελικά να είναι υποψήφια, ποσοστό μειωμένο κατά 37 μονάδες σε διάστημα ενός μηνός. Μόνο εκείνοι που δηλώνουν πως υποστηρίζουν το RN (69%) πιστεύουν πως η υποψήφια του κόμματός τους θα μπορέσει να είναι υποψήφια.

Στη συντριπτική πλειονότητά τους (79%) οι ερωτηθέντες θεωρούν πως η Μαρίν Λεπέν ανήκει στην ακροδεξιά - το 76% αυτών που υποστηρίζουν τον RN.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την 1η και 2α Απριλίου σε αντιπροσωπευτικό του γαλλικού πληθυσμού δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω. Το περιθώριο λάθους είναι από 2,8 έως 3,1 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

