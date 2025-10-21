Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να «κάνει αυτό που είναι σωστό»

Νέες απειλές εξαπέλυσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Χαμάς. Σε ανάρτησή του στο Truth Social δηλώνει ότι πρέπει να «κάνει αυτό που είναι σωστό» ή να αντιμετωπίσει «βάναυση» συμμαχική ισχύ.

«Πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα καλωσορίσουν την ευκαιρία να εισέλθουν στη Γάζα και να σωφρονίσουν τη Χαμάς με ''βαριά ισχύ'', αλλά δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη για κάτι τέτοιο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Τρίτη.

«Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ: "ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ!" Υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει αυτό που είναι σωστό. Εάν δεν το κάνουν, το τέλος της Χαμάς θα είναι ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΓΡΙΟ (FAST, FURIOUS) & ΒΑΝΑΥΣΟ Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που κάλεσαν για βοήθεια», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ στα ελληνικά

«Πολλοί από τους ΠΛΕΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ μας στη Μέση Ανατολή και στις περιοχές γύρω από τη Μέση Ανατολή, με έχουν ενημερώσει ρητά και έντονα, με μεγάλο ενθουσιασμό, ότι θα καλωσορίσουν την ευκαιρία, κατόπιν αιτήματός μου, να εισέλθουν στη ΓΑΖΑ με βαριά δύναμη και να ''σωφρονίσουν τη Χαμάς'' εάν η Χαμάς συνεχίσει να ενεργεί άσχημα, παραβιάζοντας τη συμφωνία τους μαζί μας. Η αγάπη και το πνεύμα για τη Μέση Ανατολή δεν έχουν ξαναϊδωθεί έτσι εδώ και χίλια χρόνια! Είναι ένα όμορφο θέαμα! Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ: ''ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ!'' Υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει αυτό που είναι σωστό. Εάν δεν το κάνουν, το τέλος της Χαμάς θα είναι ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΓΡΙΟ & ΒΙΑΙΟ! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που κάλεσαν για βοήθεια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ινδονησίας και τον υπέροχο ηγέτη της για όλη τη βοήθεια που έχουν δείξει και προσφέρουν στη Μέση Ανατολή και στις ΗΠΑ. ΣΕ ΟΛΟΥΣ, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.