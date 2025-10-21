Με μια αιχμηρή δήλωση το ρωσικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις αναφορές γύρω από την ημερομηνία της πιθανής συνάντησης Λαβρόφ-Ρούμπιο «τσίρκο πληροφοριών», καταγγέλλοντας «πληθώρα ψευδών διαρροών» και προειδοποιώντας ότι μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις αντανακλούν την πραγματικότητα των ρωσοαμερικανικών επαφών.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση, σχολιάζοντας δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου.

«Μην συμμετέχετε σε αυτό το «τσίρκο πληροφοριών». Ο Σεργκέι Λαβρόφ επισήμανε σήμερα τον μεγάλο αριθμό ψευδών δημοσιευμάτων γύρω από το θέμα. Από τη δική μου πλευρά μπορώ να διαβεβαιώσω: μόλις έχουμε πληροφορίες που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε, θα το κάνουμε αμέσως», σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα, ο Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι συμφώνησε να συνεχίσει τις τηλεφωνικές επαφές με τον Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνομιλίας τους. Η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου. Ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο συζήτησαν πιθανά συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση υλοποίησης των συνεννοήσεων που είχαν επιτευχθεί κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της 16ης Οκτωβρίου μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.