Ανυπολόγιστη η ζημιά για τη γαλλική πολιτιστική κληρονομιά, καθώς το κράτος δεν θα αποζημιωθεί για τα κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας» που εκλάπησαν από το Λούβρο, καθώς το μουσείο, όπως και τα περισσότερα εθνικά ιδρύματα, δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση.

Η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τα αντικείμενα δεν καλύπτονταν από ιδιωτική ασφάλιση, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι διαρρήκτες εισέβαλαν την Κυριακή στο Λούβρο χρησιμοποιώντας ένα ανυψωτικό μηχάνημα για να φτάσουν στον πρώτο όροφο, έσπασαν τις προθήκες και άρπαξαν οκτώ κοσμήματα, μεταξύ των οποίων μία διαμαντένια καρφίτσα που ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρα Ευγενία, καθώς και περιδέραια και διαδήματα. Οι ληστές επιχείρησαν επίσης να αρπάξουν το στέμμα της αυτοκράτειρας, αλλά το εγκατέλειψαν κατά τη διαφυγή τους.

Η αστυνομία ερευνά τη διάρρηξη με την ελπίδα να ανακτήσει τα κλεμμένα κοσμήματα. Ωστόσο, το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι η χώρα δεν θα αποζημιωθεί για την απώλεια των «ανεκτίμητης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας» αντικειμένων.

«Το ίδιο το κράτος λειτουργεί ως ασφαλιστής όταν τα έργα των εθνικών μουσείων βρίσκονται στον φυσικό χώρο φύλαξής τους», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε αρχικά στη Le Parisien, προσθέτοντας ότι αυτή η πολιτική λαμβάνει υπόψη το υψηλό κόστος ασφάλισης «όταν το ποσοστό αποζημιώσεων είναι χαμηλό».

Συνήθως, η ευθύνη για τα έργα της εθνικής συλλογής ανήκει στο κράτος, ωστόσο τα μουσεία προχωρούν σε ασφάλιση όταν πρόκειται για μεταφορά ή δανεισμό εκθεμάτων μεταξύ τους.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού σημείωσε ότι η ασφαλιστική αξία των έργων τέχνης είναι «πολύ συχνά υψηλότερη από το κόστος απόκτησής τους».

Σε αντίθεση με τα κρατικά μουσεία, ιδιωτικοί φορείς όπως το Ίδρυμα Louis Vuitton και η Συλλογή Pinault συνήθως αγοράζουν ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη.

«Για ένα ίδρυμα όπως το Λούβρο, είναι σχεδόν αδύνατο να ασφαλίσει ολόκληρη τη συλλογή του», δήλωσε ο Τσάρλι Χόρελ, επικεφαλής του τμήματος καλών τεχνών στην ασφαλιστική εταιρεία Marsh.

Η ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου, που ειδικεύεται στις τέχνες και στα σύνθετα διεθνή ρίσκα, έχει συνολική χωρητικότητα περίπου 4 δισ. δολαρίων. Μόνο η συλλογή του Λούβρου, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, θα αρκούσε για να την «κορέσει», καθώς περιλαμβάνει ανεκτίμητα έργα από τη «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι έως τη «Μεγάλη Σφίγγα του Τάνις», τα οποία είναι σχεδόν αδύνατον να αποτιμηθούν.

Αν και η Γαλλία ελπίζει να ανακτήσει τα κοσμήματα, υπάρχει κίνδυνος οι δράστες να αποσυναρμολογήσουν τα αντικείμενα και να πουλήσουν ξεχωριστά τα πολύτιμα πετράδια που περιέχουν.

Ομοίως, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων, του μεσαιωνικού καθεδρικού που κάηκε το 2019, βάρυνε το γαλλικό κράτος, σύμφωνα με την Grace Best-Devereux, ειδική εκτιμήτρια ζημιών στη Sedgwick. Ωστόσο, ορισμένοι ιδιώτες εργολάβοι είχαν εξασφαλίσει ιδιωτική ασφάλιση για τα έργα αποκατάστασης.

Η ανακαίνιση του ναού χρηματοδοτήθηκε τελικά από περίπου 340.000 ιδιώτες δωρητές, με τις συνολικές δωρεές να φτάνουν τα 840 εκατ. ευρώ, αποτρέποντας τη μετακύλιση του κόστους στους φορολογούμενους.





