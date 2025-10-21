Ουκρανία: Αβοήθητοι Ρώσοι στρατιώτες λιμοκτονούν και 5.000 έχουν πεθάνει

Χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί και λιμοκτονούν σε σύμπλεγμα νησιών στον ποταμό Δνείπερο, αφότου αποκόπηκαν από τις άλλες ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το Κίεβο.

Πιστεύεται ότι έως και 5.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χαθεί στη «ζώνη θανάτου» - μια ελώδη νησίδα νότια της Χερσώνας.

Από τότε που οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν την πόλη τον Νοέμβριο του 2022, ο ποταμός έχει σχηματίσει ένα νέο μέτωπο.

Η δεξιά όχθη του ελέγχεται από την Ουκρανία, ενώ η αριστερή όχθη, επιρρεπής σε πλημμύρες λόγω του χαμηλότερου επιπέδου του εδάφους παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο.

Αδιάκοπες πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συγκρούσεις μεταξύ πυροβολικού και νυχτερινές επιδρομές έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα από τα πιο επικίνδυνα πεδία μαχών του πολέμου.

Από τις υπερυψωμένες θέσεις κατά μήκος της δεξιάς όχθης, Ουκρανοί στρατιώτες παρακολουθούν τους αποκλεισμένους Ρώσους, κατευθύνοντας επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρά πυροβολικού στις εκτεθειμένες νησίδες.

Το τοπίο προσφέρει ελάχιστη κάλυψη από αεροπορικές επιθέσεις - αφήνοντας τους Ρώσους στρατιώτες απροστάτευτους, ενώ δέχονται πλήγματα από τους Ουκρανούς.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι 5.100 Ρώσοι έχουν πεθάνει στο δέλτα από τον Ιανουάριο, με αναφορές για στρατιώτες που πεθαίνουν από την πείνα λόγω έλλειψης προμηθειών.

«Η περιοχή είναι μια ζώνη θανάτου για τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Telegraph ο συνταγματάρχης Ολεξάντρ Ζαβτόνοφ του 30ου Σώματος Πεζοναυτών της Ουκρανίας. «Δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτούν».

«Οι κρατούμενοι που αιχμαλώτισαν πρόσφατα οι μαχητές μας στα νησιά μίλησαν για την αδυναμία τους να τους παραδώσουν (η κυρίως δύναμη των ρωσικών δυνάμεων) φαγητό και πόσιμο νερό», πρόσθεσε ο Συνταγματάρχης Ζαβτόνοφ.

«Πρέπει να πίνουν νερό από το ποτάμι».

Πλάνα από το δέλτα του Δνείπερου δείχνουν Ρώσους στρατιώτες να κρύβονται στη βλάστηση, προσπαθώντας να αποφύγουν τον εντοπισμό καθώς επιχειρούν να αποδράσουν από τη ζώνη θανάτου με βάρκες.

Σε πολλές περιπτώσεις, εξοντώνονται από τα «άγρυπνα μάτια» των ουκρανικά drones.

Ένα βίντεο δείχνει μια ομάδα Ρώσων στρατιωτών να στριμώχνονται σε μια μικρή βάρκα και να απομακρύνονται από ένα βαλτώδες νησάκι στο δέλτα του ποταμού.

Ντυμένοι με αυτοσχέδιο καμουφλάζ από καλάμια και λάσπη, ελπίζουν ότι τα στενά κανάλια θα κρύψουν τη διαφυγή τους προς τα ρωσικά κατεχόμενα εδάφη.

Ωστόσο, τα ουκρανικά στρατεύματα παρακολουθούν κάθε τους κίνηση. Οι στρατιώτες ακούν το δυσοίωνο βουητό ενός drone καμικάζι πριν αυτό ορμήσει στο σκάφος τους και πυροδοτηθεί (φωτογραφίες).

Η Οξάνα Κουζάν, επικεφαλής του αναλυτικού τμήματος στο Ουκρανικό Κέντρο Ασφάλειας και Συνεργασίας, δήλωσε: «Οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες που παραμένουν στα νησιά στο δέλτα του Δνείπερου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τρόφιμα, πυρομαχικά και αναπλήρωση δυνάμεων».

Τα νησιά είναι χαμηλά, αφήνοντας τα ρωσικά στρατεύματα ορατά, κάτι που τους κάνει εύκολους στόχους από αέρος ή πέρα ​​από τον ποταμό.

Πηγή: skai.gr

