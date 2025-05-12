Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έπειτα από καιρό έκαναν την Κυριακή, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι

Το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι της Αμερικής βγήκε για οικογενειακό δείπνο σε εστιατόριο της Φιλαδέλφεια μαζί με τις μητέρες τους, τον αδερφό του Τράβις, Τζέισον Κέλσι, και τη σύζυγό του, Κάιλι και οι παπαράτσι τους κατέγραψαν.

Travis Kelce, Taylor Swift spotted in rare public sighting for Mother’s Day outing in Philadelphia https://t.co/u73gdRt58H pic.twitter.com/LOGOeOSh98 — New York Post (@nypost) May 12, 2025

Τους τελευταίους μήνες - ειδικά μετά την ήττα των Chiefs από τους Eagles και το γιουχάισμα στην Σουίφτ στον φετινό τελικό του Super Bowl - το ζευγάρι κρατούσε χαμηλό προφίλ και απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις.

Τελευταία φορά που είχαν βγει μάζι έξω ήταν τον περασμένο Μάρτιο, για ένα σύντομο δείπνο στη Νέα Υόρκη.

Στη χθεσινή τους έξοδο, Σουίφτ κια Κέλσι, φαινόντουσαν χαλαροί και χαμογελαστοί.

