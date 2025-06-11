Khaby Lame: Έφυγε από τις ΗΠΑ ο διασημότερος TikToker – Συνελήφθη λόγω ληγμένης βίζας

Ο Khaby Lame, ο πιο δημοφιλής TikToker έφυγε από τις ΗΠΑ, αφού συνελήφθη από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες για ληγμένη βίζα.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) δήλωσε ότι ο Σενεγαλέζος-Ιταλός influencer - ο οποίος έχει 162,2 εκατομμύρια followers στο TikTok - συνελήφθη την Παρασκευή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Harry Reid στο Λας Βέγκας, αφού «παρέβη τους όρους της βίζας του».

Ο 25χρονος είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ στις 30 Απριλίου, σημείωσε ο εκπρόσωπος του ICE, σημειώνοντας πως του επετράπη να εγκαταλείψει τη χώρα χωρίς εντολή απέλασης, με οικειοθελής αναχώρηση.

Σημειώνεται πως όσοι έχουν εντολή απέλασης στο μητρώο τους μπορεί να μην τους επιτραπεί να επιστρέψουν στις ΗΠΑ για έως και μια δεκαετία.

Ενώ βρισκόταν στις ΗΠΑ, ο Khaby Lame παρευρέθηκε στο Met Gala και το φιλανθρωπικό γκαλά του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται πως ο Lame έγινε παγκοσμίως γνωστός στη δημοφιλή πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού με τις αντιδράσεις του στα life hacks άλλων δημιουργών.

Κέρδισε εκατομμύρια followers, υπέγραψε πολυετή συνεργασία με τη Hugo Boss το 2022 και διορίστηκε πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.