Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν σήμερα ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα χρειαστεί να χορηγήσουν ειδική άδεια στον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να πετάξει πάνω από τον εναέριο χώρο τους, για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι θα συνομιλήσει εκ νέου διά ζώσης με τον Ρώσο ηγέτη, με σκοπό να τερματιστεί η «άδοξη» όπως την αποκαλεί εισβολή στην Ουκρανία, η οποία συνεχίζεται εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, καθώς ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν έχει φιλικές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες.

Ωστόσο, λόγω της απαγόρευσης πτήσεων ρωσικών αεροσκαφών πάνω από τον εναέριο χώρο της Ε.Ε. που σχετίζεται με τις κυρώσεις στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος θεωρητικά δεν είναι σε θέση να φτάσει στη Βουδαπέστη χωρίς να παραβιάσει τα μέτρα της Ε.Ε. Συνεπώς, έχει δύο επιλογές, ή να διακινδυνεύσει πετώντας πάνω από την Ουκρανία, ή να επιλέξει μια περίπλοκη διαδρομή μέσω των Βαλκανίων, σύμφωνα με το Politico.

Σύμφωνα με το καθεστώς κυρώσεων της Ε.Ε., οι αρμόδιες Αρχές σε εθνικό επίπεδο μπορούν να επιτρέψουν κατ’ εξαίρεση μια τέτοια πτήση, «αν κρίνουν ότι μια τέτοια προσγείωση, απογείωση ή υπερπτήση είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που συνάδει με τους στόχους του παρόντος κανονισμού», όπως αναφέρει το επίσημο κείμενο των κυρώσεων.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ τόνισε πάντως ότι «ούτε ο Βλαντιμίρ Πούτιν ούτε ο υπουργός Εξωτερικών του, Σεργκέι Λαβρόφ, υπόκεινται επί του παρόντος σε ατομικές απαγορεύσεις μετακίνησης εντός της Ε.Ε.»

«Τέτοιες εξαιρέσεις πρέπει να δίνονται από τα κράτη μέλη μεμονωμένα», δήλωσε η Χίπερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ, ενώ η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία λεπτομέρεια σχετικά με τα ταξιδιωτικά σχέδια του Ρώσου προέδρου.

Ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε: «Πρέπει να λάβει άδεια για να πετάξει πάνω από ορισμένες χώρες. Δεν θέλω να κάνω εικασίες για το πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αλλά χαίρομαι που δεν είμαι ο σχεδιαστής ταξιδιών του».

Ένα ακόμη πιθανό εμπόδιο για τον Πούτιν είναι το γεγονός ότι εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) — ένα ένταλμα που η Ουγγαρία, ως μέλος του ΔΠΔ, θα ήταν θεωρητικά υποχρεωμένη να εκτελέσει αν εκείνος φθάσει στη χώρα. Ωστόσο, θεωρείται απίθανο η Ουγγαρία να εφαρμόσει το ένταλμα.

«Θα διασφαλίσουμε ότι ο [Πούτιν] θα εισέλθει στην Ουγγαρία, θα έχει επιτυχημένες διαπραγματεύσεις εδώ και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην πατρίδα του», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.