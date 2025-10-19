Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας κοσμημάτων στο Λούβρο

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας κοσμημάτων το πρωί στο Λούβρο δημοσίευσε ο γαλλικός σταθμός BFM.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες μπήκαν από το παράθυρο του 2ου ορόφου στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Στα πλάνα φαίνονται οι μασκοφόροι διαρρήκτες να αφαιρούν τα 9 κοσμήματα από τις προθήκες τους, ανάμεσά τους μία τιάρα, ένα κολιέ και μια καρφίτσα που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τη σύζυγό του Ιωσηφίνα.

Όπως δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, στο υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνονται οι διαρρήκτες «να εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο».

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε στη συνέχεια σπασμένο «κοντά» στο μουσείο – σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες - άγνωστοι προς το παρόν - ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο με κινητό γερανό και έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, στο φως της ημέρας και με πλήθος κόσμου γύρω από το σημείο.

Οι επισκέπτες του μουσείου, που είχε ανοίξει στις 09:00, απομακρύνθηκαν γρήγορα «χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο», δήλωσε η διεύθυνση του Λούβρου.

Πηγή: skai.gr

