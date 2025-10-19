Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχουρμάν είναι ο νεός «πρόεδρος» στα Κατεχόμενα της Κύπρου, αφού επικράτησε με άνεση του αντιπάλου του, απερχόμενου «προέδρου» Ερσίν Τατάρ στις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν πέτυχε μια σαρωτική νίκη από τον πρώτο γύρο.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν λαμβάνει ποσοστό 62,76% και ο Ερσίν Τατάρ 35,80%.

Σύμφωνα με στοιχεία του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου», ψήφισαν 122.195 από τους 218.313 ψηφοφόρους.

Από τα 122.195 ψηφοδέλτια, 119.948 κρίθηκαν έγκυρα και 2.247 άκυρα.

Στις πρώτες του δηλώσεις, o Ερχιουρμάν υποσχέθηκε να «είναι ο πρόεδρος όλων των Τουρκοκύπριωμε πλήρη ουδετερότητα, φύλακας της ελευθερίας και της ισότητας».

«Είπα ότι θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί — και αυτό θα κάνουμε. Θα δουλέψουμε ως ομάδα, θα είμαστε ενωμένοι. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιο κόμμα ανήκει ο καθένας. Η αξιοκρατία θα είναι η βάση της δουλειάς μας. Το ενδιαφέρον μας θα είναι αυτή η γη και τα παιδιά μας» είπε χαρακτηριστικά.

