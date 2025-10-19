Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O Τουφάν Ερχιουρμάν νέος «πρόεδρος» στα Κατεχόμενα - Επικράτησε του Τατάρ από τον πρώτο γύρο

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος επικράτησε με άνεση του αντιπάλου του, απερχόμενου «προέδρου» Ερσίν Τατάρ, με 62%

τουφαν

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχουρμάν είναι ο νεός «πρόεδρος» στα Κατεχόμενα της Κύπρου, αφού επικράτησε με άνεση του αντιπάλου του, απερχόμενου «προέδρου» Ερσίν Τατάρ στις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν πέτυχε μια σαρωτική νίκη από τον πρώτο γύρο.

TOYFAN

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν λαμβάνει ποσοστό 62,76% και ο Ερσίν Τατάρ 35,80%.

Σύμφωνα με στοιχεία του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου», ψήφισαν 122.195 από τους 218.313 ψηφοφόρους.

Από τα 122.195 ψηφοδέλτια, 119.948 κρίθηκαν έγκυρα και 2.247 άκυρα.

KATEXOMENA

Στις πρώτες του δηλώσεις, o Ερχιουρμάν υποσχέθηκε να  «είναι ο πρόεδρος όλων των Τουρκοκύπριωμε πλήρη ουδετερότητα, φύλακας της ελευθερίας και της ισότητας».

«Είπα ότι θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί — και αυτό θα κάνουμε. Θα δουλέψουμε ως ομάδα, θα είμαστε ενωμένοι. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιο κόμμα ανήκει ο καθένας. Η αξιοκρατία θα είναι η βάση της δουλειάς μας. Το ενδιαφέρον μας θα είναι αυτή η γη και τα παιδιά μας» είπε χαρακτηριστικά. 

Με πληροφορίες από Πολίτης Κύπρου, Φιλελεύθερος Κύπρου 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπρος κατεχόμενα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark