Τραμπ: «Καλή ιδέα» η πρόταση του Πούτιν για τη συνθήκη New Start για τα πυρηνικά

Το Κρεμλίνο σχολίασε προ ημερών ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη ακούσει την επίσημη θέση των ΗΠΑ στην πρόταση για παράταση - Η δήλωση του Τραμπ

Τραμπ: Η πρόταση του Πούτιν για μια νέα START «είναι καλή ιδέα»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απάντησε την Κυριακή σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από τον Λευκό Οίκο. 

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο τι πιστεύει για την τελευταία πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τη συνθήκη New Start, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι αυτό «μου ακούγεται καλή ιδέα». O Πούτιν προσφέρθηκε να παρατείνει τη συμφωνία για ένα ακόμη έτος,

Το Κρεμλίνο σχολίασε προ ημερών ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη ακούσει την επίσημη θέση των ΗΠΑ στην πρόταση για παράταση. 

Η Ρωσία έχει υπογράψει τη συνθήκη με τις ΗΠΑ για τον περιορισμό των στρατηγικών πυρηνικών οπλοστασίων των δύο πλευρών. 

