Σε νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με τους οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ προχωρά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας την επιβολή νέου γύρου ανταποδοτικών δασμών με την υπογραφή σχετικού εκτελεστικού διατάγματος.

«Οι σύμμαχοί μας είναι χειρότεροι από τους εχθρούς μας» δήλωσε μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις εμπορικές συναλλαγές.

«Μας επιβαρύνουν με φόρους ή δασμούς, οπότε θα τους επιβαρύνουμε και εμείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ανακοίνωσε δε, πως επίκεινται και επιπλέον δασμοί, ακόμη και στις εισαγωγές αυτοκινήτων.



Πάντως, οι δασμοί δεν θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, μια σκόπιμη κίνηση για να δοθεί χρόνος στα έθνη να διαπραγματευτούν πιθανώς νέους εμπορικούς όρους με τις ΗΠΑ, διευκρίνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Πέμπτη.

Οι ανταποδοτικοί δασμοί ήταν μια από τις βασικές δεσμεύσεις του Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία.

Το σύστημα ανταποδοτικών δασμών θα ξαναφέρει τη δικαιοσύνη είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υποστήριξε ότι η ΕΕ μείωσε τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο 2,5%, αναφέροντας ότι «πρόκειται για μεγάλη νίκη». «Η ΕΕ έχει ΦΠΑ (σ.σ VAT) 20%, και άλλα μέτρα που πληγώνουν τις αμερικανικές εταιρείες, περιλαμβανομένης της Apple» ισχυρίστηκε.

«Θέλουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους Αμερικανούς εργαζόμενους», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η αποστολή εμπορευμάτων μέσω άλλης χώρας για την αποφυγή δασμών δεν θα γίνεται αποδεκτή, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε αν οι καταναλωτές θα πρέπει να περιμένουν αύξηση των τιμών, απάντησε «όχι απαραίτητα». Αμέσως μετά ωστόσο, παραδέχθηκε ότι οι τιμές «θα μπορούσαν να αυξηθούν κάπως βραχυπρόθεσμα», εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι θα αυξηθούν παράλληλα οι θέσεις εργασίας και θα μειωθούν τα επιτόκια.

«Μην περιμένετε εξαιρέσεις, αλλά να περιμένετε οι δασμοί πολλών χωρών να παραμείνουν οι ίδιοι» είπε.

Πάντως, στις χώρες των ΒRICS (ανάμεσά τους η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική) μπορεί να επιβληθούν δασμοί τουλάχιστον 100%.

Την είδηση για δασμούς ανακοίνωσε εκ νέου το απόγευμα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσής του, Truth Social.

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ 13:00 Μ.Μ ΤΟ ΟΒΑΛ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΚΑΝΤΕ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!!!» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Κυριακή ότι θέλει να επιβάλει στα προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ δασμούς αντίστοιχους με αυτούς που επιβάλλουν οι άλλες χώρες σε αμερικανικά προϊόντα.

Πηγή: skai.gr

