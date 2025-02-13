Τραμπ: Επιθυμεί τριμερή σύνοδο Ρωσίας-Κίνας-ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα ήθελε να διεξαχθεί μια σύνοδος με τη Ρωσία και την Κίνα για να συζητηθούν οι αμυντικές δαπάνες και η αποπυρηνικοποίηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι στηρίζει τις κινήσεις προς την αποπυρηνικοποίηση, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος» να κατασκευαστούν πυρηνικά όπλα.

Είπε επίσης ότι σκέφτεται τη διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής με τους προέδρους της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «όταν τα πράγματα ηρεμήσουν κάπως».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.