Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση αγωνιστεί και να ανακτήσει όλα τα εδάφη της. Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, «και είναι η ώρα η Ουκρανία να δράσει», ενώ δεν απέκλεισε την πιθανότητα να προχωρήσει και πιο πέρα η Ουκρανία από την ανάκτηση των εδαφών της.

Ακόμη, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ σημείωε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν όπλα στο ΝΑΤΟ, για να τα κάνει η συμμαχία ότι θέλει.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

Αφού έμαθα και κατάλαβα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και της Ρωσίας και αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή.

Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, πρόκειται για μια πιθανότητα.

Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο στον οποίο μια πραγματική στρατιωτική δύναμη έπρεπε να είχε κερδίσει σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει πολύ με «χάρτινη τίγρη».

Όταν οι κάτοικοι της Μόσχας και όλων των μεγάλων πόλεων, κωμοπόλεων και περιοχών σε όλη τη Ρωσία ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτόν τον πόλεμο, το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο για αυτούς να προμηθευτούν βενζίνη λόγω των μεγάλων ουρών, και όλα τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην πολεμική οικονομία τους, όπου τα περισσότερα από τα χρήματά τους ξοδεύονται για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία έχει μεγάλο πνεύμα και γίνεται όλο και καλύτερη, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να ανακτήσει τη χώρα της στην αρχική της μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα!

Ο Πούτιν και η Ρωσία έχουν ΜΕΓΑΛΑ οικονομικά προβλήαμτα και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ουκρανία να δράσει. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι το καλύτερο και στις δύο χώρες. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά. Καλή τύχη σε όλους!

Τραμπ: Δυστυχώς, η σχέση με τον Πούτιν δεν είχε καμία σημασία

Στο μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μάχεται σκληρά για την Ουκρανία. «Η Ρωσία έπρεπε να έχει σταματήσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, η σχέση με τον Πούτιν δεν είχε καμία σημασία».

Τι έχει πει προηγουμένως ο Τραμπ για τα εδάφη της Ουκρανίας;

Σε αντίθεση με τις σημερινές του δηλώσεις, πριν από λίγο περισσότερο από ένα μήνα, ο Τραμπ δήλωνε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα περιελάμβανε «κάποια ανταλλαγή εδαφών».

Πριν από τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο, είχε δηλώσει ότι «η Ρωσία προχωράει μπροστά, ενώ η Ουκρανία χάνει».

Τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια της περιβόητης αντιπαράθεσης στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Ζελένσκι να είναι «ευγνώμων». Είχε πει στον Ουκρανό πρόεδρο: «Δεν θα κερδίσεις... δεν έχεις τα χαρτιά».

Συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ: Περαιτέρω πίεση στη Ρωσία ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ζήτησε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στη Ρωσία, καθώς προσπαθεί να πείσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να υποστηρίξει πιο σθεναρά τις πολεμικές προσπάθειες του Κιέβου.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε στους δημοσιογράφους, καθώς καθόταν δίπλα στον Τραμπ στην αρχή της συνάντησης, ότι είχε «καλά νέα» να μοιραστεί από το πεδίο της μάχης, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες με τη Ρωσία για πάνω από τρεισήμισι χρόνια. «Χρειαζόμαστε περαιτέρω πίεση, περισσότερες κυρώσεις τώρα από τις ΗΠΑ, πρώτα από όλα, και από την Ευρώπη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ήθελε να συζητήσει το αίτημα του Τραμπ προς όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις να σταματήσουν εντελώς την αγορά ρωσικής ενέργειας.

Ο Τραμπ απείλησε με οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσίας στην ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα, αλλά δήλωσε ότι επιθυμεί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να λάβουν τα ίδια μέτρα και επέκρινε ορισμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις για το γεγονός ότι εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια παρά τον πόλεμο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι ως «σημαντική» σε μια ημέρα με πολλές συναντήσεις.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι ήθελε να συζητήσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής μεταπολεμικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους.

Εν τω μεταξύ, σε νεότερες δηλώσεις του, ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την Ουκρανία. Ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι δεν βλέπει σημάδια πως η Κίνα υποστηρίζει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Σχολιάζοντας την τελευταία δήλωση του Τραμπ στο Truth Social για το ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα δάφη της, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως αποτελεί «μεγάλη αλλαγή».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η εντύπωσή του από τη συνάντηση με τον Τραμπ ήταν καλή. «Ο Τραμπ είχε θετική άποψη για τα θέματα που συζητήσαμε. «Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Φον ντερ Λάιεν - Τραμπ: Να μειωθούν γρήγορα τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο τις επανειλημμένες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία και συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τον τομέα της ενέργειας.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι έθεσε στον Τραμπ το θέμα «των προκλήσεων του Κρεμλίνου, ιδίως των τακτικών παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου», στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να μειωθούν γρήγορα τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα. Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι η ΕΕ ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της για να επιταχυνθούν οι προσπάθειές της προς αυτήν την κατεύθυνση.

