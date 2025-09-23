ΗΠΑ: Μειώθηκε κατά μία μονάδα, στο 41%, η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ

Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ υποχώρησε ελαφρά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι Αμερικανοί εμφανίζονται ανήσυχοι για την οικονομία και την ικανότητά του να συγκρατήσει τις αυξήσεις των τιμών, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και του ινστιτούτου Ipsos.

Η τριήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, δείχνει ότι το 41% των ερωτηθέντων εγκρίνουν τις επιδόσεις του Τραμπ, από 42% που ήταν το ποσοστό στην προηγούμενη δημοσκόπηση (5-9 Σεπτεμβρίου). Περίπου το 54% θεωρεί ότι η εθνική οικονομία βαδίζει σε λάθος δρόμο, από 53% τον Αύγουστο και 52% τον Ιούλιο.

Μόνο το 35% εγκρίνει τις ενέργειες του Τραμπ για την οικονομία και το 28% για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το κόστος διαβίωσης – και τα δύο ποσοστά είναι ελαφρά χαμηλότερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο αφού υποσχέθηκε προεκλογικά να ανορθώσει την οικονομία. Τον Αύγουστο όμως η ανεργία αυξήθηκε σε υψηλό τετραετίας, στο 4,3%, ενώ και ο πληθωρισμός κινήθηκε ανοδικά.

Οι ανησυχίες των πολιτών για την οικονομία ήταν μεγαλύτερες στις αρχές του έτους, όταν ο Τραμπ απειλούσε να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα, προκαλώντας απότομη πτώση στις μετοχές των εταιρειών.

Διχασμένοι Αμερικανοί στην αντιμετώπιση του εξτρεμισμού

Μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις αρχές του μήνα, ο Τραμπ επικεντρώνει τη ρητορική του στον υποτιθέμενο κίνδυνο που συνιστούν οι πολιτικοί αντίπαλοί του για το έθνος. Στο μνημόσυνο του Κερκ, την Κυριακή, υποστήριξε ότι «η βία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την αριστερά».

Οι δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos δείχνουν σταθερά ότι οι Αμερικανοί θεωρούν τον πολιτικό εξτρεμισμό ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Στη δημοσκόπηση, το 28% των ερωτηθέντων τη χαρακτήρισε «κορυφαίο ζήτημα» ενώ για την οικονομία την ίδια άποψη είχε μόνο το 16%. Στην ερώτηση ποιο κόμμα έχει το καλύτερο σχέδιο για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού οι ερωτηθέντες εμφανίστηκαν διχασμένοι: το 30% απάντησε οι Ρεπουμπλικάνοι, το 26% οι Δημοκρατικοί και οι υπόλοιποι κανένα από τα δύο ή δεν ήταν βέβαιοι.

Η δημοτικότητα του Τραμπ συνεχίζει να τροφοδοτείται από τη σχετική δημοφιλία της μεταναστευτικής πολιτικής του, που περιλαμβάνει τις μαζικές συλλήψεις προσώπων για τα οποία πιστεύεται ότι δεν βρίσκονται νόμιμα στη χώρα. Το 42% των ερωτηθέντων ενέκρινε αυτήν την πολιτική, το ίδιο ποσοστό με την προηγούμενη δημοσκόπηση.

Στη διαδικτυακή, πανεθνική δημοσκόπηση συμμετείχαν 1.019 άτομα. Το περιθώριο λάθους ανέρχεται στις 3 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

