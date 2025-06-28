Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, έδωσε την Παρασκευή μια σημαντική νίκη στον Ντόναλντ Τραμπ - και στους μελλοντικούς Αμερικανούς προέδρους - περιορίζοντας την εξουσία των κατώτερων δικαστηρίων να εμποδίζουν εκτελεστικά διατάγματα.

Ο πρόεδρος Τραμπ έλαμπε από χαρά, καθώς απευθυνόταν στους δημοσιογράφους από το βήμα της αίθουσας ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη, καταπληκτική απόφαση» για την οποία η κυβέρνηση είναι «πολύ χαρούμενη».

Ο Τραμπ τόνισε, ότι πρόκειται για μια «μνημειώδη νίκη για το σύνταγμα, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου».

Η απόφαση του δικαστηρίου δεν επηρεάζει μόνο το διάταγμα του Τραμπ για την εκ γενετής ιθαγένεια, αλλά τον ενθαρρύνει επίσης να θέσει σε ισχύ πολλές από τις πολιτικές του, οι οποίες έχουν προσωρινά ανακοπεί από παρόμοια ασφαλιστικά μέτρα, σημειώνει το BBC.

Επίδραση στην εκ γενετής ιθαγένεια

Το Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε την πόρτα για την κυβέρνηση Τραμπ να μη χορηγεί πλέον αυτόματα την ιθαγένεια σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος - τουλάχιστον προς το παρόν.

Τώρα, ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να εφαρμόσει το σχέδιό του, κάτι που δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επέτρεψε στο εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της εκ γενετής ιθαγένειας να τεθεί σε ισχύ σε ένα μήνα, αφήνοντας παράλληλα περιθώριο στα κατώτερα δικαστήρια να περιορίσουν τις επιπτώσεις σε όσους έχουν δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή.

Τα κράτη αναλαμβάνουν παραδοσιακά τη διεκπεραίωση των πιστοποιητικών γέννησης και πολλά από αυτά δεν καταγράφουν την ιθαγένεια των γονέων. Οι πολιτειακές κυβερνήσεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς δεν θα βιαστούν να το πράξουν, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Και η δικαστής Έιμι Κόνι Μπάρετ, άφησε την πόρτα ανοιχτή για τις πολιτείες να προβάλουν την υπόθεση ότι είναι απαραίτητο ένα ευρύτερο μπλοκάρισμα της δράσης του Τραμπ για την ιθαγένεια εκ γενετής.

Κάτι τέτοιο, προετοιμάζει το έδαφος για τις μεγάλες νομικές μάχες που θα ακολουθήσουν.

«Όπως το βλέπουν οι πολιτείες, οι ζημιές τους - οι οικονομικές ζημιές και οι διοικητικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από τα προγράμματα παροχών που εξαρτώνται από τους πολίτες - δεν μπορούν να αποκατασταθούν χωρίς μια γενική απαγόρευση της εφαρμογής του εκτελεστικού διατάγματος», έγραψε η Μπάρετ.

«Τα κατώτερα δικαστήρια θα πρέπει να καθορίσουν εάν είναι κατάλληλη μια ειδική διαταγή, οπότε τους αφήνουμε να εξετάσουν αυτά και τυχόν συναφή επιχειρήματα», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου την Παρασκευή ως «γιγαντιαία νίκη».

Πρόσθεσε ότι η «απάτη της γεννητικής ιθαγένειας» έχει «έμμεσα, χτυπηθεί σκληρά» και ότι η απόφαση θα αποτρέψει την «απάτη της μεταναστευτικής διαδικασίας».

Η Γενική Εισαγγελέας, Pam Bondi, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφασίσει εάν οι ΗΠΑ θα τερματίσουν την εκ γενετής ιθαγένεια τον Οκτώβριο κατά την επόμενη συνεδρίασή του.

Διεύρυνση της προεδρικής εξουσίας

Η απόφαση του δικαστηρίου να περιορίσει την εξουσία των ομοσπονδιακών δικαστών των κατώτερων δικαστηρίων να εκδίδουν ασφαλιστικά μέτρα θα έχει άμεσες και ευρείες συνέπειες.

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι έχουν συχνά επικρίνει τους νομικούς στα ομοσπονδιακά περιφερειακά δικαστήρια, οι οποίοι ήταν σε θέση να εμποδίζουν μόνοι τους εκτελεστικές ενέργειες, ακόμη και τη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί από το Κογκρέσο.

Ενώ η κατάργηση της αυτόματης ιθαγένειας για τα παιδιά των μεταναστών χωρίς χαρτιά που γεννήθηκαν σε αμερικανικό έδαφος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πολύκροτης υπόθεσης, υπάρχει μια σειρά άλλων ενεργειών που ανέλαβε ο Τραμπ τους τελευταίους μήνες και οι οποίες έχουν επίσης ανασταλεί από δικαστές χαμηλότερου επιπέδου.

Από την ορκωμοσία του Τραμπ έως τις 29 Απριλίου, η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου μετρά 25 τέτοιες περιπτώσεις.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μπορούμε τώρα να καταθέσουμε κανονικά φάκελο για να προχωρήσουμε σε πολιτικές που έχουν κακώς απαγορευτεί».

Τα κατώτερα δικαστήρια έχουν μπλοκάρει τις περικοπές του προέδρου στην εξωτερική βοήθεια, στα προγράμματα πολυμορφίας και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, έχουν περιορίσει τη δυνατότητά του να απολύει κυβερνητικούς υπαλλήλους, έχουν αναστείλει άλλες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της μετανάστευσης και έχουν αναβάλει τις αλλαγές που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος στις εκλογικές διαδικασίες.

Με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σε αυτή την υπόθεση, η κυβέρνηση βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση για να ζητήσει από τα δικαστήρια να της επιτρέψουν να προωθήσει πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, συντηρητικοί δικαστές εμπόδισαν τους Δημοκρατικούς να θεσπίσουν νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, να προσφέρουν διαγραφή φοιτητικών δανείων και να τροποποιήσουν τους μεταναστευτικούς κανόνες.

Τα δικαστήρια μπλόκαραν επίσης αλλαγές για την εξομάλυνση του μεταναστευτικού καθεστώτος ορισμένων μεταναστών χωρίς χαρτιά κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα και τον εμπόδισαν να καταστήσει περισσότερους υπαλλήλους επιλέξιμους για αμοιβή υπερωριών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο στη γνωμοδότησή του ανέφερε: «Τα κατώτερα δικαστήρια πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά κάθε ενάγοντα, τα ασφαλιστικά μέτρα είναι σύμφωνα με τον κανόνα αυτό και, κατά τα λοιπά, συμμορφώνονται με τις αρχές της ισότητας».

Εν τω μεταξύ, οι πρόεδροι - ο Ντόναλντ Τραμπ και οι διάδοχοί του, είτε είναι Ρεπουμπλικάνοι είτε Δημοκρατικοί - θα έχουν περισσότερο χρόνο και χώρο για να δράσουν.

Πηγή: skai.gr

