Πακιστάν: Δεκατρείς στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση αυτοκτονίας

Τουλάχιστον 13 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας που έγινε σήμερα το πρωί στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχοι των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Βομβιστής αυτοκτονίας έριξε το παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημά του σε κομβόι στρατιωτών» στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνχβα στα σύνορα με το Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος των τοπικών αρχών που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Δεκατρείς στρατιώτες σκοτώθηκαν και 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 10 στρατιώτες και 19 άμαχοι», δήλωσε ο ίδιος.

Ένας κάτοικος δήλωσε ότι η έκρηξη τράνταξε τα τζάμια των παρακείμενων σπιτιών και προκάλεσε την κατάρρευση ορισμένων στεγών.

Κανείς δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη.

Ο πακιστανικός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η περιοχή, αποτελεί εδώ και καιρό ασφαλές καταφύγιο για διάφορες ισλαμιστικές μαχητικές ομάδες, οι οποίες δρουν και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Το Ισλαμαμπάντ λέει ότι οι μαχητές διατηρούν στρατόπεδα εκπαίδευσης στο Αφγανιστάν για να εξαπολύουν επιθέσεις στο εσωτερικό του Πακιστάν, κατηγορία που η Καμπούλ αρνείται.

Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν, γνωστοί και ως Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), μια ομάδα-ομπρέλα πολλών ισλαμιστικών μαχητικών ομάδων, διεξάγουν εδώ και καιρό πόλεμο κατά του Πακιστάν με στόχο να ανατρέψουν την κυβέρνηση και να την αντικαταστήσουν με το δικό τους ισλαμικό σύστημα διακυβέρνησης.

Ο πακιστανικός στρατός, ο οποίος έχει εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις εναντίον των μαχητών, ήταν ως επί το πλείστον ο πρωταρχικός τους στόχος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

