Εκεχειρία στη Γάζα: Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ κάνει λόγο για "παράθυρο ευκαιρίας"

Το Κατάρ, μια χώρα με μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στον πόλεμο στη Γάζα, έκανε λόγο για «παράθυρο ευκαιρίας» που δημιουργήθηκε από την κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, αναφορικά με την επίτευξη εκεχειρίας στο παλαιστινιακό θύλακα.

«Εάν δεν εκμεταλλευτούμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και αυτή τη δυναμική, θα πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία μεταξύ τόσων άλλων στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν θέλουμε αυτό να συμβεί ξανά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζέντ αλ-Ανσάρι σε συνέντευξη που έδωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

