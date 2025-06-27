ΗΠΑ: Νίκη Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο - Τα διατάγματα δεν θα μπλοκάρονται από ομοσπονδιακά

Μεγάλη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του περιόρισε τη δυνατότητα ομοσπονδιακών δικαστηρίων να μπλοκάρουν σε όλη τη χώρα τα εκτελεστικά διατάγματα του Αμερικανού προέδρου, στη σκιά της υπόθεσης που σχετίζεται με το διάταγμα ακύρωσης της εκ γενετής ιθαγένειας.

Η απόφαση ελήφθη με έξι ψήφους έναντι τριών από την εννιαμελή έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου (μειοψήφησαν οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές), και ουσιαστικά λύνει τα χέρια του Αμερικανού προέδρου στο μεταναστευτικό.

Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντάς την «τεράστια νίκη» και δήλωσε ότι θα παραχωρήσει σύντομα συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Τεράστια νίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών! Ακόμα και η απάτη για το δικαίωμα εκ γενετής ιθαγένειας δέχτηκε, έμμεσα, ισχυρό πλήγμα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σε λίγη ώρα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διέταξε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αρνηθούν να δώσουν την ιθαγένεια σε παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ και δεν έχουν τουλάχιστον έναν γονέα που είναι Αμερικανός πολίτης ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος, δηλαδή με πράσινη κάρτα.

Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών θα πρέπει να απελαύνονται μαζί με τους γονείς τους - ακόμη και αν γεννήθηκαν στις ΗΠΑ.

«Δεν θέλω να διαλύω οικογένειες», δήλωνε ο Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Οπότε ο μόνος τρόπος να μην διαλύσεις την οικογένεια είναι να τους κρατήσεις μαζί και να τους στείλεις όλους πίσω».

Πηγή: skai.gr

