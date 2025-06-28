Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Νιούσομ, μηνύει το Fox News - Ζητά αποζημίωση $787 εκατ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, μήνυσε την Παρασκευή το Fox News, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 787 εκατομμυρίων δολαρίων από το συντηρητικό δίκτυο, επειδή φέρεται να τον δυσφήμισε κάνοντας παραπλανητικά σχόλια σχετικά με μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όχι άλλα ψέματα», έγραψε ο Νιούσομ σε ένα tweet που ανακοίνωσε την αγωγή του, την οποία ο Δημοκρατικός κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ, όπου εδρεύει το Fox News.

Η χρηματική αποζημίωση που ζητά ο Νιούσομ αντιστοιχεί σχεδόν επακριβώς σε αυτό που συμφώνησαν η Fox Corp., το Fox News και άλλα καλωδιακά δίκτυα του Fox να πληρώσουν στην Dominion Voting Systems τον Απρίλιο του 2023 για να διευθετήσουν μια αγωγή στο Ντέλαγουεαρ που υποστηρίζει ότι δυσφήμισαν την Dominion ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι τα μηχανήματά της επηρέασαν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 εναντίον του Τραμπ.

Η αγωγή του Νιούσομ επικεντρώνεται σε σχόλια του παρουσιαστή του Fox News Τζέσι Γουότερς, ο οποίος ανέφερε ότι ο Νιούσομ είπε ψέματα ότι δεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ στις αρχές Ιουνίου.

Οι δικηγόροι του Νιούσομ, σε επιστολή τους την Παρασκευή προς το Fox News, δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένος να αποσύρει οικειοθελώς την αγωγή του, «εάν το Fox News αποσύρει τον ισχυρισμό ότι είπε ψέματα όταν μίλησε για τον Πρόεδρο Τραμπ που δεν του τηλεφώνησε στις 9 Ιουνίου».

Η επιστολή απαιτεί επίσης μια «επίσημη συγγνώμη on air» από τον Γουότερς και το Fox News με αντάλλαγμα την απόσυρση της αγωγής.

