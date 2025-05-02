Τραμπ: Η 8η Μαΐου και η 11η Νοεμβρίου θα είναι πλέον "Ημέρες της Νίκης"

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να μετονομάσει σε "Hμέρες της Νίκης" την 11η Νοεμβρίου και την 8η Μαΐου, κρίσιμες ημερομηνίες των δύο παγκοσμίων πολέμων.

«Μετονομάζω την 8η Μαΐου Ημέρα της Νίκης κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και την 11η Νοεμβρίου Ημέρα της Νίκης κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Η 8η Μαΐου, που εορτάζεται ευρέως στη Δυτική Ευρώπη (η Ρωσία από την πλευρά της εορτάζει την ημέρα αυτή στις 9 Μαΐου), δεν είναι αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η ημερομηνία της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Μετά το τέλος των εχθροπραξιών στην Ευρώπη, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος συνεχίστηκε στην Ασία μέχρι την υπογραφή της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας, στις 2 Σεπτεμβρίου.

Στις 11 Νοεμβρίου τιμάται η υπογραφή το 1918 της ανακωχής που έβαλε τέλος στις μάχες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα στη Γερμανία και στους Συμμάχους. Η ημερομηνία αυτή είναι αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκαλείται "Ημέρα των Βετεράνων" προς τιμήν των πρώην μαχητών.

«Πολλοί σύμμαχοι και φίλοι μας γιορτάζουν την 8η Μαΐου ως την Ημέρα της Νίκης, αλλά εμείς έχουμε κάνει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, πολύ περισσότερα, για να εξασφαλίσουμε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο Τραμπ.

«Κερδίσαμε τους δύο πολέμους, κανένας δεν μας έφτανε ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι από άποψη δύναμης, γενναιότητας ή στρατιωτικής διάνοιας, αλλά δεν γιορτάζουμε ποτέ τίποτα -- αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε πια ηγέτες που να ξέρουν πώς να το κάνουν!» είπε ο πρόεδρος. «Θα ξαναρχίσουμε να γιορτάζουμε τις νίκες μας!».

Τη δήλωση αυτή δεν ακολούθησε ωστόσο αμέσως η έκδοση διατάγματος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στους δύο παγκόσμιους πολέμους, όπου ενεπλάκησαν στρατιωτικά, αλλά παρείχαν επίσης πολύ σημαντική υλική υποστήριξη στους Συμμάχους, Αντίθετα, δεν ήταν η χώρα που έστειλε τους περισσότερους στρατιώτες ή που υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες.

Κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού αρχικά αρνήθηκαν να εμπλακούν στη σύγκρουση, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να μπουν στον πόλεμο το 1917, ωθούμενες κυρίως από την εντατικοποίηση του υποβρύχιου πολέμου από γερμανικής πλευράς, που έθετε στο στόχαστρο πλοία του αμερικανικού εμπορικού ναυτικού.

Κινητοποίησαν τέσσερα εκατομμύρια άνδρες, πολύ λιγότερους απ΄ό,τι οι συμμαχικές χώρες στην Ευρώπη όπου διεξαγόταν το μεγαλύτερο μέρος της σύγκρουσης (σχεδόν εννέα εκατομμύρια για τη Γαλλία ή τη Βρετανία, περιλαμβανομένων των αποικιών, έξι εκατομμύρια για την Ιταλία, 18 εκατομμύρια για τη Ρωσία). Επίσης, η εκτίμηση για τις απώλειές τους είναι πολύ μικρότερη από εκείνες άλλων χωρών.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να παρέχουν βοήθεια στους Συμμάχους και μπήκαν στον πόλεμο αφού δέχθηκαν απευθείας επίθεση από την Ιαπωνία στο Περλ Χάρμπορ ατις 7 Δεκεμβρίου 1941.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού εθνικού μουσείου για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν 416.800 στρατιώτες στη διάρκεια του πολέμου, περισσότερους από τη Βρετανία (383.600) αλλά λιγότερους από την ΕΣΣΔ, οι απώλειες της οποίας τοποθετούνται μεταξύ 8,8 και 10,7 εκατομμυρίων στρατιωτών, και την Κίνα (3-4 εκατομμύρια).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.